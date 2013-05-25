Ekranlara bir uyarlama daha

Gün geçmiyor ki yeni bir uyarlama olmasın ekranlarda. Tam evet artık edebiyat uyarlaması modası geçiyor derken yeni bir haber geliyor. Bu kez ise Koliba Film, Peyami Safa’nın ünlü eseri ‘Fatih Harbiye’yi yeniden uyarlıyor. Yeniden uyarlıyor diyorum çünkü daha önce de Aydan Şener ve Tolga Savacı’nın başrollerinde olduğu bir versiyonu vardı. Cast çalışmaları devam eden dizide ‘Araf’ filmi ile ödülleri toplayan güzel oyuncu Neslihan Atagül de yer alacak. Yeni sezonda başlayacak dizi, Fox TV’de yayınlanacak.

Yeni bir gece şovu

Star TV’de, BKM Mutfak oyuncularından Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın birlikte sundukları gece şovu ‘3+1’ epey eğlenceli bir format. Hem yaz ekranında da tatile giren ve girecek birçok programın boşluğunu doldurabilir. Malumunuz ekranlarımızda talk show azlığı mevcut, o nedenle bu program bu ekiple yeni bir soluk getirebilir.

‘Ben Bilmem Eşim Bilir’in başarısı

Kanal D’nin, sunuculuğunu İlker Ayrık’ın yaptığı yarışma programı ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’in ünü tüm dünyaya yayılmaya başladı. Kanal D’nin Romanya kanalı, ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’i kendi ülkelerinde yayınlamak için Türkiye ile iletişime geçerek anlaşmaya vardı ve formatı satın aldı. Programın birebir formatını satın alan Romanya kanalında, yine aynı oyunlar oynanacak. Romanya’nın ardından ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’in Lübnan’a da satışı yapıldı. Yeni sezonda gösterilmeye başlanacak olan programın Lübnan’daki hazırlıkları sürüyor. Dizilerimizden sonra yarışmalarımızın da ününün yayılması güzel gelişme. Yarışma bütçelerinin de genel olarak dizilerden daha düşük olduğunu göz önüne alırsak yapımcılar için de çok karlı bir fırsat. Artık yarışma formatı konusunda yaratıcılık üzerine düşünüp uygulayan kazanır.

Haftanın sözü

“RTÜK’ün yayın yasağı getirme diye bir yetkisi yok.”

Prof. Dr. Davut Dursun - RTÜK Başkanı

Sosyal medyanın kazananı: ‘Kuzey-Güney’, Kanal D



Kuzey’in Cemre’ye sonunda evlilik teklif etmesi Twitter’da çokça konuşuldu.



Tuğçe Burçak @alpellamnerde: Hayatımızda #KuzeyinSurprizi gibi mutlu edecek sürprizler olmalı.



Sema Oğlak @hamaratkiiz: Onunla mutlu olacak kadar, beni iyi mi insan yapabilir misin? #kuzeyguney

(22 Mayıs 2013- Hafta Sonu dergisi)