Ekranda yaratıcılık böyle olur

Geçenlerde ekranlarımızda bir ilk yaşandı. CNNTürk'ün Gaziantep'te düzenlediği 'Anadolu'da Yarın' yayınında ilk defa canlı yayında flas-mob ile tanıştık.

Ve de bu kadar güzel ve yaratıcı olabilirdi.

Flash-mob, planlı bir şekilde aniden bir toplulukta ortaya çıkan kalabalık bir grubun aynı anda aynı hareketi sergilemesi.

Bu fikir ise CNNTürk Genel Müdürü Barış Tünay’a ait. Barış Tünay ile CNNTürk’teki olumlu değişim ve dönüşüm son hızıyla devam ediyor.

Barış Tünay’ın Twitter hesabından;

*Türk televizyonlarında canlı yayınlanan ilk flashmob için Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkürler. Kaçıranlar izleyebilir. http://www.youtube.com/watch?v=KacmG1G3UM0

*2 hafta önce fikri ilk olarak paylaştığımda hemen benimsediler. Sadece bir haftalık prova ile gayet güzel uyguladılar... Tekrar teşekkürler…



Yine bir Disco Kralı aldı bu gönlümü



Her hafta birbirinden başarılı konseptlerle karşımıza çıkan Disco Kralı’nın bu haftaki konsepti Türk Sanat Müziği idi.

Konuklar ise Kamuran Akkor, Zekai Tunca, Yılmaz Morgül, Alp Arslan, Ayşen Birgör ve Aslıhan Hünel…

Ayşen Birgör’ü tanımayanlar çoğunlukta diye düşünerek anlatayım. Birgör’ü Popstar Alaturka yarışmasından hatırlıyorum ve sonrasında TRT’ye giriyor, zaten konservatuvar mezunu ancak işte eğitimli olmakla olmuyor bir de sanat müziği olunca çok daha zor başarmak; yarışmalar da kanallarımızın bir gerçeği… En azından bir yeteneğin tvdeki bir yarışma ile mücadelesini kazandığını gördük.

Türk Sanat Müziği’ni o kadar severim ki benim için harika bir gece oldu. Yani şöyle diyeyim bir kanalım olsa 7/24 bu konseptte yayın yaparım… Boş zamanlarımda oturur sanat müziği araştırmaları yaparım, bilmediğim kelimelerin anlamını ararım… Bir tutkumdur…

Örneğin TRT 4 izlemeye bayılırdım. Hele ki Bir Tatlı Huzur diye bir program vardı hiç kaçırmazdım. Uğur Çınar sunar, değerli serhanende Nurettin Çelik ve o haftanın konukları ile de her hafta muazzam fasıl yapılırdı.

Hani dün gece de gözüm Nurettin Çelik’i aramadı değil… El üstünde tutulması gereken bir sanatçıdır.

Münir Nurettin Selçuk en çok dinlediğim ve sevdiğim isimdir, keşke dedim bir Timur Selçuk da olsaydı… Sanki ben birazcık değiştirip daha farklı bir konuk listesi yapardım…

Ancak tabii ki de Türk Sanat Müziği’ne saygı duruşu niteliğindeydi… Okan Bayülgen ve ekibi yine farklarını gösterdiler.

Tabii yine her konseptte olduğu gibi twitter #diskodaTurkSanatMuzigi hashtagi ve konukları ile de bolca konuşuldu.



Cemal Hünal neden sinirli?



Cemal Hünal bir röportajında şöyle demiş; MUHTEŞEM YÜZYIL'I AKSİYONLARIMIZLA DÖVERİZ! İki işin de farklı lisanları var. Farklı dönemler, anlatımlar, kadrolar... Ben Muhteşem Yüzyıl’da dublör olarak çalıştım. Mohaç Savaşı’nı yaptık. Aksiyonda onları fena döveriz. Onlarda daha fazla kadın dırdırı var. Dırdır da onlarda kalsın. Hangisi daha iyi, yayınlanınca hep beraber göreceğiz.

Diziyle ilgili ertesi gün yazdığım gibi Cemal Hünal’ın tam bir müsamere kıvamında dövüş sahnesi vardı.

Hayatta en sevmediğim şey kendi yaptığın bir şeyin iyiliğini güzelliğini övmek için rakibi kötülemek.

Yapmayınız, etmeyiniz, sinirlenmeyiniz.



