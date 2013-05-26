'Dünyaya Türkiye’nin potansiyelini anlatmak istiyoruz'

Merthan Yalçın, ‘Başka Dilde Aşk’ filminin yapımcılarından ve uzun süredir oyun dünyasına emek veriyor. Şu anda da Kerem Hünal ve Duygu Erokan ile CNN TÜRK’te özel bir oyun programı olan ‘Multiplayer’ı sunuyor

Merthan Yalçın, ekranda enerjisi izlerken hissedilenlerden. Yalçın, sinemaya gönül vermesinin yanı sıra ileride bir gaming TV kanalı açabileceklerini söylüyor. Yalçın ile oyun dünyasıyla sinema projelerini konuştuk...

‘Multiplayer’ daha önce uzun süre MTV’deydi, eskiyi ve şimdiyi kıyaslar mısınız? Şu anki ‘Multiplayer’ın nasıl bir formatı var?

Şu anki ‘Multiplayer’ tabii biraz daha farklı. Kocaman, hangar gibi bir stüdyomuz var. ‘Multiplayer’ın ilk sezonundan beri hem oyun sektörü gelişti, hem de dünya sineması özel efektler ile oyun dünyasından etkilenmeye başladı. Haliyle biz de oyun dışında biraz da pop kültüre yöneldik. Dünya sinemasını da işin içerisine kattık. CNN TÜRK ’teki formatımızı bir ana dosya konusu ve iki oyun incelemesi ana kurgusuna oturttuk. Dünyadan sinema, teknoloji ve tabii ki oyun haberlerini verip akabinde bu haberlere başka bir pencereden başımızı uzatıyoruz. Konuklarımızla günümüzün muhteşem grafikli oyunlarını beraberce oynuyoruz. Artık oyunların görselleri muazzam. Biri oyun oynarken saatlerce onu izleyebilirsiniz. Akıllı telefon ve tablet aplikasyonlarını unutmuyoruz. Artık herkesin elinde bir makine var.

Oyun dünyası nasıl bir dünya?

Oyun oynamak benim için bir meditasyon. Hayal dünyasına kendini kaptırıp gerçeklikten bir miktar arınmak. Büyük şehir hayatı trafiği, gürültüsü, tozu toprağı derken hepimiz muhakkak mental olarak bir hayli yoruluyoruz. Herkesin kendi damak tadına göre oyun bulmak mümkün. Çıkan oyunları hemen deniyoruz, inceliyoruz. Kerem de çok iyi bir oyuncu ve o da gerçekten oyundan zevk alıyor.

Kerem Hünal ve Duygu Erokan ile nasıl bir araya geldiniz? Üç kişi sunmak zor mu, yoksa daha da kolaylaştırıyor mu?

Kerem benim çok eski arkadaşım. ‘Multiplayer’ programı olsun diye beraberce çok uğraştık. Birçok televizyon kanalının direğinden döndük. Kanal yöneticilerine gidip “Biz oyun programı yapacağız, Türkiye’de bir ilk” diye gittiğiniz vakit bir an duraksıyorlar. Büyük bir çoğunluk oyun oynamanın kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Aslında yararı var. Hayal gücü ve yaratıcılığa katkısı var, el göz koordinasyonunu geliştiriyor. Ve bizce geleceğin mesleklerinden biri. Dünyada sinema sektörünün üzerinde paralar dönüyor. Bu paraları Türkiye’ye getirmek gerek. Siz ne sordunuz ben ne cevap verdim... Kerem işin en başından beri asla desteğini esirgemedi. Birbirini tanıyan kişilerin bir araya gelmesi mutlaka sohbeti de bir üst seviyeye çıkartıyor. Derken iki multiplayer böceğinin yanına bir çiçek lazım diye düşündük. Hem oyun dünyasına hakim, hem güzel, hem zeki, hem hoşsohbet birini bulmak zor tabii. Duygu tüm bu boşlukları bizim için doldurdu.

Çekimler nasıl gidiyor? Programda keşke şunları da yapsak yapabilsek dediğiniz şeyler var mı?

Genç bir ekibiz. Kapımızı bu sektöre girmek isteyenlere açtık. Türkiye’de bir ilke imza attık. Türkiye oyun sektörünü bir üst seviyeye çıkartmak ilk amacımız. Dünyaya Türkiye’nin potansiyelini anlatmak istiyoruz, yavaş yavaş dünya oyun firmalarından konuklar almaya çalıyoruz. Henüz bir sponsorumuz yok, Programımızı kendimiz finanse ediyoruz. CNN TÜRK Genel Müdürü Barış Tünay’ın ve kanalın büyük desteği var. Bize stüdyolarını açtılar ve teknik ekibi seferber ettiler. Tünay’ın da iyi bir oyuncu olduğunu belirtmek isterim. Dileğimiz ayağa kalkmak, yürümek, sonra koşmak. Belki de bir gaming TV kanalı açmak.

‘Başka Dilde Aşk’ başarılı bir filmdi. Sinema projeleri devam ediyor mu?

Evet ‘Başka Dilde Aşk’ iyi bir film oldu. ‘Multiplayer’ın yanında reklam filmleri, viraller, animasyonlar yapıyoruz. Mesela her hafta ‘Fifa Çilingir Turnuvası’ düzenleyip tüm sektörlerden duayen ünlü ünsüz konukları alıyoruz. Bu formatı sadece internetten yayınlıyoruz. Bu aralar bir zombi filmi üzerine çalışıyoruz. Adı ‘Zombie Zealous’. Efe Işıldaksoy yönetmenliğinde uluslararası bir proje. Yabancı aktörlerle dünya sinemasına giriş yapacağız. Zombi makyajlarımızı Georgina Billington yapıyor. Özel efektlerimizi ‘Avatar’, ‘Ice Age’, ‘Transformers’ gibi filmlerde çalışmış Coşku Özdemir yapıyor. Bu yolda düşe kalka birlikte ilerlediğimiz ortağım Cihat Bakır’ın dediği gibi: Masal anlatmak en büyük amacımız.

(22 Mayıs 2013- Hafta Sonu dergisi)