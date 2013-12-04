Düğün Dernek, bu film bir müthiş olmuş dostum

Dün uzun zamandır beklediğim bir film olan Düğün Dernek’in galasındayım. Film eleştirisi yazmıyorum, yazmayı tercih etmedim, çok söyleyen oldu ama ben hep ben film yapmak istiyorum yazmak değil dedim. Ama bugün Düğün Dernek’ten biraz bahsedeceğim çünkü filmin ekibi çok çok özel isimlerden oluşuyor. Rejisiyle, oyuncularıyla... Ekip, televizyonda da çığır açan bir ekip.

Filmin yaratıcısı, filmi yazan ve yöneten Selçuk Aydemir, yine beni şaşırtmadı Üsküdar’a Giderken dizisinde dizi tarihimize altın harfler koyan Aydemir, İşler Güçler ile pırlantaları işlemişti adeta. Haliyle filmden de beklentim çok yüksekti. Ve beklentimin de üstünde bir filmle karşılaştım.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir yine tam bir oyunculuk resitali yapıyorlar. Böyle oyuncularımızın olması nasıl büyük gurur anlatamam, bir kez daha onlara ve bütün oyunculara hayran kaldım. Filmin en önemli karakterlerinden birini ise Devrim Yakut canlandırıyor ve her repliğinde nokta atışı yapıyor.

Teaser olarak yazmalıyım bence, Sırrı Süreyya Önder de konuk olmuş ve pek yakışmış filme.

Filmde her şey o kadar dozundaki; espriler, şive... iyi komedi, iyi olmasını belki de en çok bu dozu tutturabilmeye borçlu. Çıktıktan sonra filmden, bir daha izleme isteğindeydim. İyi bir komedi filmi kriterlerinden biri de onu defalarca bıkmadan izlememizdir. Düğün Dernek de öyle bir film. Yıllandıkça daha da değerlenecek bir film. Hemşehrim Yüksel Aksu’nun Dondurmam Gaymak filmindeki aynı sıcaklığı, samimiyeti aldı.

Bilirsiniz ki ben beğenmediğim işi hemen söylerim, beğendiğimi de çok överim. Bu yüzden Düğün Dernek’i bol bol öveceğim önümüzdeki günlerde arkadaş sohbetlerinde, sosyal medyada. Çünkü epeydir sinema salonlarında şöyle iyi bir Türk filmi görememiştim. İzleyici sömüren filmlerden bıktım. Selçuk Aydemir ve tüm ekibin ellerine sağlık. E filmin sonunda bir de ikincisinin geleceği müjdesi de var. Değmeyin keyfimize!

Çığır açan ekipten yeni dizi

Selçuk Aydemir eylül sonunda şöyle bir tweet atmıştı: "Bir üleştirme birimi olarak "kardeş payını" kullananların dizisi, ocak ayında...”

Evet oyuncular aynı: Ahmet Kural, Murat Cemcir..., senaryo ekibi aynı: Selçuk Aydemir, Onay Durgun, Osman Edip Tekin... yani yine büyük merakla beklediğim bir dizi “Kardeş Payı” ocakta geliyor. ilk kez açıklayalım dizinin yapımcısı NTC Medya, kanalı ise henüz netleşmedi.

Ben de Özledim devam ediyor

Burak Aksak ‘la Düğün Dernek’in galasında karşılaştık ve ben de birkaç gün önce Ben de Özledim ile ilgili çıkan haberleri sordum. Öncelikle gününün neden değiştiğini tabii ki...

Aksak, bunun herkesin sandığı gibi kanalın kararı olmadığını, yapım şirketi Eflatun Film’in Star TV’den cuma akşamına alternatif başka bir gün talep ettiğini söyledi. Çünkü karşıda Beyaz Show v.b. var. Böyle olunca Star TV, diziye Çarşamba akşamını vermiş. Yani, anlayacağımız; dizinin günü değişiyor Star TV reytinglerden memnun değil diye yorumlanan her şey yanlış. Aksak, kanalın da diziden memnun olduğunu , zaten en başta anlaşmalarının 13 bölüm olduğunu ve dizinin devam ettiğini söyledi.

Ben de Özledim’in hikayesine gelince, Burak Aksak başlardaki kafa karışıklıklarının artık oturduğunu ve hikayenin nereye gideceğinin belli olduğunu anlattı.

Dizi hakkında aslında başladığından beri dayanaksız yorumlar oluyor, ben hiç ciddiye almadım. Leyla ile Mecnun’un gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Ben de Özledim de sağlam dizi, takibe devam.