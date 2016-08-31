Diziler geliyor, bahtlar dönüşüyordu

Bodrum Masalı - Kanal D

Daha ilk bölümde beni çekti. Muğlalı olmamdan. O doğada büyümem ve o doğayı iyi bilmemden. Bizim yörenin şivesiyle dolu 'hadi gari'li dizilerin suyunun çıktığı ve izleyicinin de sıkıldığı anlaşıldı sonunda. Bodrum Masalı, diğer Ege dizilerinden farklı bir hikâyeyle ve duyguyla bize Ege’yi sunuyor.

Zengin bir ailenin düşüşü yani baht dönüşümü de izleyici için çok cazip. Bolca sınıfsal çatışma var. Entrika, aşklar, aldatmalar, insani birçok şey… Yönetmen Mehmet Ada Öztekin, ruhu olan bir dünya kurmuş.

Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Toprak Sağlam dizinin kare ası. Özellikle Murat Aygen ve Toprak Sağlam’ın performansları dikkat çekici. Gençlerde Alperen Duymaz bana yeni Çağatay Ulusoy gibi geliyor. Dilan Deniz Çiçek, Hilmicem İntepe, Ezgi Şenler de çok iyiler.

Yüzü eskimemiş, ekranda az görünmüş gençler dizilerin sırrı artık, benden söylemesi.

Rüzgarın Kalbi - Fox TV

Filiz Gülmez Pakman, Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden beri sevdiğim genç izleyicini isteklerini çok iyi bilen bir yönetmen. Rüzgarın Kalbi’nde de bizi Foça’nın mis rüzgarına götürüyor. Burak Serdar Şanal ve Deniz Baysal uyumlu bir ikili olmuşlar. Dede rolünde Cezmi Baskın, ah keşke şöyle bir dedem olsa dedirtiyor bana.

Hikaye Will Smith’in Yedi Yaşam filmine benziyor. Keşke başrollerin kalp bağı, daha ileriki bölümlerde açıklansaydı keşke ilk bölüm yerine. Dizi merak öğelerini ve tesadüflerini çabuk tüketti, erken tıkanacak gibi geliyor.

Umarım yanılırım. Diziye epey yan hikâye sosu lazım.

Bana Sevmeyi Anlat - Fox TV

Önceden bilmese, hiçbir tv yazarı Bana Sevmeyi Anlat için bir Ay Yapım dizisi diyemez. Çünkü bugüne kadar günlük dizileriyle dizi işinde kendi çıtasını koyan Fox TV, AY Yapım ile hiç çalışmamıştı.

Pelin Diştaş Yaşaroğlu ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını, Deniz Akçay’ın öykü ve senaryosunu, Mesude Erarslan Tekin’in yönetmenliğini yaptığı dizi, ilk bölümde prodüksiyon maliyetinden taviz vermiş gibi. Deniz Akçay ile üniversitede aynı sınıftaydık. O sektöre okul yıllarında atıldı, başka bir bölümde okurken onu bırakıp istediği bölüme geçme tutkusu müthiştir. Onlarca başarılı dizi senaryosu yazdı ve Köksüz adlı sevdiğim filmi çekti. İlk bölüm bende temkinli yaklaşmam gerektiğini hissettirdi. Çünkü Deniz’in grift hikâye konusunda usta olduğunu ve bizi şaşırtma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorum.

Baht dönüşümünü izleyeceğimiz Seda Bakan’ı ben dramda da sevdim. O zaten komedide tanınmış olsa da dram ile başlamıştı. Ben daha ziyade Kadir Doğulu’nun rolüne daha farklı birini seçerdim. İbrahim Çelikkol gibi biri örneğin… Doğulu, baba rolünde bana yaş olarak küçük geldi, hissedemedim. Mustafa Üstündağ ise bir seri katil soğukkanlılığındaydı.