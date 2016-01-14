Diziii yıpratır, senaryooo yıpratır, reklam tüketir Meryem!

Meryem Uzerli’dir, Murat Yıldırım’dır birkaç yıldır fan kitlesi geniş bu star ikilisine bir senaryo yazılmaya çalışılıyor. Bir sürü senaryo yazılıp yazılıp çöp atıldı, beğenilmeyip.

Senaryoda ilk yapılan Uzerli’nin şive olayına nasıl kulp takarız düşüncesi olmuş ve almışlar Fransa’da yaşayan bir Türk yapmışlar.

Daha ilk bölümde yine Murat Yıldırım’ın Nurgül Yeşilçay’la rol aldığı ‘Aşk ve Ceza’ gibi tek gecelik ilişki sonucu doğan bir çocuk oluyor.

Sadece bu bile senaryonun sıradanlığını ortaya seriyor.

Dizi, senaryo atmalarla başlayan fireler Mehmet Aslantuğ ile devam etti. Aslantuğ, Uğur Polat’ın canlandırdığı damadının sevdiği kadına aşık olan Aziz karakterini canlandıracaktı ama rivayete göre ya senaryoyu sıradan buldu ya da “Ben naif rollerin adamıyım çarpık ilişkilerin içinde rol almam” diyerek ayrıldı ekipten.

Sonuç olarak elimizde oldukça sıradan olan ve sıradan çekilen bir senaryo mevcut. Daha ilk bölümden de dizilerde star sisteminin çöktüğünü yine görüyoruz. İzleyici Meryem Uzerli’yi Hürrem olarak sevdi, ve tam on ikidendi. O, sete şöhrete dayanamayıp tükendi. İşsizliğin tavan olduğu, asgari ücretin az olduğu bir ülkede en çok da sevdiklerini az gören, sektöre bir şekilde girmiş ve geçimini sürdürmeye çalışan setteki emekçilerin kaç katı para kazanan, reklamlardan köşeyi dönen oyuncuların şu dünyada tükenmeye hakkı olmadığını düşünüyorum.

Meryem Uzerli’nin kendini tüketmeye başladığı asıl nokta şu: Özellikle de dizi öncesi çok fazla reklam projesinde yer alması ve çok görünür olması. Bu durum izleyiciyi tüketmiş olabilir. Oyuncu her zaman gizemini korumalı.

Dizinin ilk başladığı çarşamba günü mail box’ıma Meryem Uzerli adıyla bir mail geldi. Diziyle ilgili bir PR çalışmasıdır dedim ama meğer bir internet sitesindeki reklamıyla ilgiliymiş.

Bakınız son olarak Kösem Sultan’da da aynı hatalar üzerine hayaller kuruldu. Dizi tutmadı diye Beren Saat’in gelişi erkene alındı ama o da sadece tek bölüm ilgi gördü. Meğer oradaki hata da karışık bir reji ve senaryoydu.

Yapımcılar, yönetmenler artık uyansın, bu star sistemi son 2-3 yılda defalarca denendi ve defalarca yazdım, artık tutmuyor. Starlara o kadar para vermeye gerek yok. Starlar üzerine senaryo yazdırmayın, senaryoya uygun star oyuncu yaratın. Yeni isimler yaratın.

Starlar da artık uyansın, çok fazla art arda dizilerde ya da reklamlarda yer alıp kendilerini tüketmesinler.