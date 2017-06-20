Dizideki yavru köpeğe aylık 4 bin lira

Sektör sektör diye nicesine sarıldık ah...

Ekranda komedi eksiği var diyerek sürülen Türk Malı’ndaki minnak pomeranian cinsi köpek bölüm başı 1000 TL alıyormuş. Yani maaşla çalışanlar için 4000 TL’ye tekabül ediyor.

Paydon acaba asgayi ücret ne kadaydı amca?

O kadar üniversitelerde, iletişim fakültelerinde, sinema-tv okullarında okuyorsunuz da n’oluyor, işte bu oluyor. Ülkedeki komedi dizisindeki minnak köpek daha çok kazanıyor. Köpeğin kazancı bizim çenemizi yoruyorJ Sonra yapım şirketlerinin önünde prostestolar kalıyor bize.

Alın bakalım depresif hallerimize bir ek daha...

Sosyal medyada setlerde çalışan arkadaşların yorumları:

“Dizide oynayan köpeğe 4 bin TL maaş...dizi setlerine giden binlerce yardımcı oyuncu hala bölüm başına 40-50 tl para alırken dizide bir bölüm bir kaç kez havlayan bir yavru köpek için 1000 tl ödeniyor...nasıl bir memleket burası yaw...bu haberi okuyan yardımcı oyuncular sete gitmemelidirler çünkü bir köpeğin 20-30 katı daha düşük bütçelere gidiyorlar vay be bir köpek kadar değer vermiyorlar vay”

“Yardımcı oyuncu dediğimiz fgr arkadaşlara bölüm başı değil günlük kaşe yazar.genede az tabi.fırsatını bulan benim gibi kamera arkasına geçiyor.alçak sürünmeye ordan devam :))....Bi klip çekimine 200tl ye gittim.gerçek bir kurt geldi sahibiyle 2 saat takıldılar kurta 3000tl ödendi :))...kurt olmak varmış..”

“Arkadaşlar gidin kendinize daha adamakıllı işler bulun.Sete gelip 10 saniyelik bi görüntü içim 20 saat bekletiliyorsunuz.Bi kafeye girseniz günlük daha fazla para kazanırsınız.”

Aman abi aman, dizinin reytingleri çok iyi gidiyor

Savaşçı dizisinde Berk Oktay’ın set çalışanlarına küfrettiği bir gerçek.

Yönetmen Volkan Kocatürk ekibiyle ayrıldığını açıkladı. İyi ki böyle insanlar var sektörde elbette.

Toptan umutsuz değiliz yani...

N’oluyor peki? Yine aynı hikaye... Gidenin yeri hooop doluyor, başka ekip geliyor ve düzen devam ediyor.

Yapımcı da “aman abi aman dizinin reytingleri iyi gidiyor, bozmayalım şimdi kadroyu...”