Disney Channel'da ilk lezbiyen çift

Çocuklar için yayın yapan bir kanal Disney Channel, hepimizin bildiği üzere...

Good Luck Charlie- İyi Şanslar Charlie de bu kanalda yayınlanan sit-comlarından bir tanesi.

Dizi, Duncan ailesinin yeni doğan dördüncü çocuklarından sonra hayatlarındaki değişiklikleri anlatıyor.

Disney Channel Türkiye’de de yayınlanmakta ve büyük ilgiyle takip edilmekte.

Dizinin son bölümü 16 Şubat’ta yayınlanacak.

Dizi, şu ara çok fazla tepki alıyor. Nedeni ise Disney Channel’ın tarihinde ilk defa bir dizisinde lezbiyen çift karaktere yer vermesi.

Bu durum kimi izleyici tarafından olumlu karşılanırken, One Million Moms adlı topluluk gibi topluluklar ve konservatif aileler kanala ciddi şekilde tepki gösterenler arasında.

Ellen DeGeneres, Evan Rachel Wood ve bir zamanların Disney yıldızı Miley Cyrus da Disney Channel’i destekleyen açıklamalar yazdılar.

Disney Channel cephesinden ise şöyle bir açıklama yapmış: “This particular storyline was developed under the consultancy of child development experts and community advisors…Like all Disney Channel programming, it was developed to be relevant to kids and families around the world and to reflect themes of diversity and inclusiveness.”

Yani özetle Disney Channel, lezbiyen çift karaktere yer verilmesi fikrinin birçok uzmanla geliştirilerek uygulandığını anlatıyor, diğer programlarında olduğu gibi.

Disney Channel Türkiye, bu sahneyi yayınladı mı bilmiyorum ama büyük ihtimal sansürlemiş ya da sansürleyecektir elbette kanımca.

Nedenleri zaten açık ama daha önce yazdığım “Televizyonda eşcinsellik” yazımı da bir tıklayın.