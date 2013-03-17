Discop Fuarı’nda neler oldu?

Malumunuz pek çok dizimiz yurt dışında birçok ülkede yayınlanmakta ve oyuncuları da ses getirmekte. Ben de Ceylan Hotel’de geçen hafta düzenlenen Discop West Asia 2013 Fuarı’nı ziyaret ettim. Discop West Asia 2013, başarısı ile dijital içerik prodüksiyon ve dağıtımı alanında tüm Akdeniz, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerindeki ülkeleri kapsayan en büyük merkezi etkinlik ve ilgi odağı halinde. Türk kanallarının şu an yayında olan, yıllar önce yapılmış birçok projelerini sunduklarını gördüm. Hatta TV tarihimizde günümüzden geçmişe bir yolculuk da yapmış oldum. Dubai MBC grup temsilcisi Fadi İsmail’in söylediğine göre proje ve katılımcı sayısı geçen senelerden çok daha fazla olmuş bu yıl. Televizyonculuğumuzun, pazarın gelişmesi için çok önemli bir etkinlik.

Malkoçoğlu geliyor



‘Muhteşem Yüzyıl’ın ilk 12 bölümünü Emirates Airlines satın aldı. Bu, şirketin satın aldığı ilk Türk dizisi. ‘Muhteşem Yüzyıl’ ile tarihe olan ilginin arttığı ve bunun başka dizilere de ilham verdiği bir gerçek. TRT 1’de ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ yapıldı ama tutmadı. Oyuncular açısından yapımcıyı zorluyordu. Örneğin Mehmet Akif Alakurt’un başrolde olduğu ‘Fetih’ dizisinin de çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fuarı gezerken ‘Muhteşem Yüzyıl’ afişi yanında ‘Malkoçoğlu-Coming Soon’ afişi gördüm. Yani dizideki Malkoçoğlu’nu ayrı bir dizi yapıyor, yine Tim’s Production. Malkoçoğlu karakteri de diziye dönüş yapmıştı. Sanırım bir hatırlatma stratejisi. ‘Malkoçoğlu’ dizisinin başrolünde Burak Özçivit’ten başkasını düşünemiyorum.

‘Kelebeğin Rüyası’ndan dört bölümlük mini dizi



Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan ve Mert Fırat, BKM’de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladılar. Yılmaz Erdoğan, ‘Kelebeğin Rüyası’ sinema filminin Ortadoğu’da dört bölüm dizi olarak yayınlanacağını söyledi ve “Bir nevi mini dizi olarak gösterilecek” dedi. Film 12 Mart’ta Dubai’de galasını yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ’un oralarda hayran kitlesi çok fazla, akıllıca bir adım. ‘Butterfly’s Dream’ adıyla Global Agency tarafından da pazarlaması yapılmaktaydı fuarda.

(Hafta Sonu Dergisi- 13 Mart 2013)