Coolluk ile laubalilik arasındaki ince çizgi

Dün akşam Esin Övet ile Serdar Turgut’un Habertürk’te sunduğu Alt üst muhabbetler’de konu sosyal medya, twitter idi.

Konuklar Twitter kullanıcıları @twitprensi @cerilevis @mesutbahtiyar ve @nivranar_ idi.

Cerilevis tekrar ekrandaydı…

Aynı hafta aynı kanalda aynı konulu bir program olmasa daha iyi olurdu ama diğeri Ece Üner’in sunduğu siyasi tartışma tarzından daha izlenirdi.

Ancak gelin görün ki en son yazdığım ekranda daha çok twitter fenomeni olsun olmalı sözümü geri alıyorum. Bu sözü kutup_zencisi Oğuz Asma ve cerilevis Ömür Özdemir’i izleyince söylemiştim.

Sözümü geri aldıran ise mesutbahtiyar kullanıcı adlı Fatih Aker.

Canlı yayında kimse de umurumda değil tavrıyla sakız çiğnedi, Serdar Turgut da eşlik etti…

Bu güzide konuyu tt yapmak istediler ama olmadı…

Hani Fatih Aker’in hali tavrı için şunu söyleyebilirim; çok zorlama, coolluk ile laubalilik arasındaki ince çizginin farkında olmama hali.



TRT 1’den yeni talk-show



TRT 1’in de artık bir talk-showu var. Üstelik o da Cuma akşamları. Dün akşam başlayan Gece Vardiyası adlı programın sunucusu oyuncu İrfan Kangı.

Açıkçası talk-showa yakışmış, başarılı dinamik bir şekilde yürütüyor.

Programda nostalji gecesi yapıldı. Hüseyin Turan ve Seksenler dizisi oyuncuları konuktu.

Özenle hazırlanmış bantlar yer aldı.

Artık cuma akşamları bu programı da mutlaka izlemeli.

İrfan Kangı ile geçen sene bir projem için oyunculuk üzerine röportaj yapmıştım.

Bu fırsatla Taksim’de karaoke şov ekibiyle başarılı müzisyenlerle yaptığı gösteriyi de izlemiştim.

Enerjisi yüksek, talk-show yapabilme zekasına sahip biri.

Ekranda taze bir soluk olabilir kesinlikle…



Twitter’da yine yeni bir linç



Twitter’da bazı tartışmalar oluyor, tamamen linç etme üzerine kafada kurgulananlar.

Twitter’ın en fena yönü de bu…

En son Fazıl Say’ın başına gelenler örnek, sadece şunun altını tekrar tekrar çizmek isterim; Say’ın paylaştığı daha doğrusu retweet ettiği şiir Ömer Hayyam’a ait.

Veee Fazıl Say’la ilgili Doğan Hızlan’ın güzel yazısı okunmalı mutlaka…

Yazı şöyle bitiyor; Fazıl Say yazdıklarıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle, besteleriyle ve bestelerine seçtiği isimlerle aslında bize bir şeyler söylemek istiyor!

Yeter ki onu dinleyip anlayabilelim!

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20285149.asp