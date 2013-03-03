Amerika’da sekiz sezon yayınlanan ve izlenme rekorları kıran, Altın Küre ve Emmy ödüllü ‘Monk’ dizisinin uyarlaması olan ‘Galip Derviş’, yakında Kanal D’de başlıyor. NBC Universal’dan format hakları satın alınan ‘Galip Derviş’, bir komedi polisiye dizisi. Engin Günaydın-Galip Derviş, Algı Eke-Hülya, Orhan Güner-Başkomiser İzzet ve Ersin Korkut da Komiser Ahmet karakterlerini canlandırıyor. Bence harika bir cast yapılmış yerli ‘Monk’ için, bundan daha uygun karakterler bulunamazdı.

Dizinin başkahramanı, eski bir komiser olan ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedeni ile açığa alınan Galip Derviş. Adrian Monk’u canlandıran Tony Shalhoub ve Engin Günaydın’a baktığımda ‘cuk’ diye oturuyor role. Algı Eke, fettan bir karakteri canlandıracak ancak tahminim seçilmesinin nedeni de o masum görüntüsü. O görüntüden fettan çıkarmak merak uyandırıcı...

Dizinin senaryo uyarlaması ise birçok diziden tanıdığımız Ahmet Saatçioğlu’na ait. Yönetmeni Barış Pirhasan ve görüntü yönetmeni ise Altın Portakal ödüllü Eyüp Boz. Sadece kamera önü değil, kamera arkası da çok özel isimlerden oluşuyor.

Benden uyarması televizyon tarihimiz için çok özel bir iş geliyor!

Acun mu Osmantan mı?



Osmantan Erkır, uzun bir aradan sonra ‘Popstar Alaturka’ ile yapımcılığa dönüyor. Hatırlarsanız, Acun Ilıcalı’ya isyan etmişti bir programda, kendi programının gecikmesinin sorumlusu olarak. Popstar kadrosu öncelikle bu kez daha da güçlenmiş. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Demet Akalın ve Serdar Ortaç jüri üyesi.

Sunucu olarak bu kez Osmantan Erkır’ın kendisi değil, daha önce Acun’un programlarında yer alan Burcu Esmersoy’u izleyeceğiz. Bunu ben, kanalın Acun ve Osmantan arasında ılımlı bir atmosfer yaratma çabası olarak gördüm. Acun ise ‘Survivor’ kadrosuyla gündemde.

Osmantan’ın jürisi Acun’un kadrosunu geçebilir ara ara ama asla ezip geçmez. İzleyici, format olarak ‘Survivor’ı seviyor, insan hikayesi dinlemek istiyor, izleyici her zaman sever. Acun’un formatlarındaki en büyük öne çıkan avantajı da bu ve bunu çok iyi aktarabilmesi.

(Hafta Sonu Dergisi- 27 Şubat 2013)