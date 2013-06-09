Çirkin bir pankartın anatomisi

Başbakan’ın Fas’tan dönüş konuşmasını ekran başında beklerken birden bir pankart okudum kalabalık içerisinde... Tam olarak okumayı bitiremeden ben, ekranda plan değişti ama ertesi gün her yerde yayınlanınca tamamlanmış oldu. Halit Ergenç’in adının geçtiği pankarttan bahsediyorum maalesef.

Önce bir irkildim çok çirkin dedim bu sözler karşısında sonra ilk olarak aklıma, bir televizyon eleştirmeni olarak en büyük sorunumuz olan izleyicinin gerçekle kurmacayı ayırt edememe durumu geldi.

Ki bu çok tehlikeli bir durumdur. “Medya-okur yazarlığı” diye bir ders var gelişmiş ülkelerde ama bizde bir türlü oturamadı. Ben bu durumu hep anlatmaya çalıştım bu işe başladığımdan beri. Maalesef ki bunu yazanın hem bütün dizileri takip ettiğini hem de daha gerçekle kurmacayı ayırt edemeyecek düzeyde olduğunu görüyoruz maalesef.

“Need for orientation” yani yönlendirme ihtiyacı…Bireyin yönlendirme ihtiyacı vardır ama bunu minimuma indirmek ancak daha çok okumak, öğrenmek, gelişmek, bilinçlenmekle olur. Bunun çözümü bilinçten geçiyor yani.

Şimdi dün birtakım haber sitelerinde yayınlanan “pankart photshop çıktı” haberini ele alalım verilerle.

Haberler şöyle:

"PANKART PHOTOSHOP ÇIKTI

Kalabalıktan birinin elinde taşıdığı pankartta ise, başından beri Gezi eylemlerine destek veren Halit Ergenç’in eşi Bergüzar Korel’e hakaret edilen bir yazı bulunuyordu. Pankartta, Karadayı dizisinde senaryo gereği Kenan İmirzalıoğlu ile aşk yaşayan Bergüzar Korel’in üzerinden Halit Ergenç’e ağır hakaretler ediliyordu.



HALİT ERGENÇ’E HAKARET YOK

Günlerce konuşulan hakaret içerikli bu pankartın photoshop’lu olduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın eşine hakaret edilen pankartı Twitter’da paylaşanlar, bu pankartın Gezi eylemlerine gölge düşürdüğünü anlayınca karşı atağa kalktı. İlk iş olarak da Erdoğan’ı karşılayan grubun da "bu tür hakaretler yaptığını" göstermek için bir pankartı photoshop ile değiştirerek ünlü oyuncu Halit Ergenç’e hakaret dolu sözler yazdılar ve büyük bir ahlaksızlığa imza attılar."

Ben canlı yayında gördüm, sonra bu haberler çıkınca emin olmak için ufak bir araştırma yaptım videosuna da görseline de ulaştım ve sonuç olarak bu pankart photoshop değil! Bunu yazmamın en büyük nedeni de yanlış haber yapmanın ne kadar kolay olduğunu göstermek...

Şöyle anlatalım bunu yazana:

Halit Ergenç bir bireydir, gerçek hayatta toplumsal bir olaya karşı kişisel tepkisini dile getirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl kurmaca hayal ürünü bir dizidir orada ise canlandırdığı bir karakterdir sadece. Yani gerçek Halit Ergenç karakterinden bağımsız kurmaca bir karakterdir.

Böyle pankartlar ile çirkinleşmemeli, söyleyeni yazanı bağlar elbette bunu da unutmayalım.

Şunu da belirtmeden bitirmeyeyim. Gezi direnişinde öylesine bir zeka pırıltısı var ki sloganlarda, pırıltı sözü az kalır, adeta bir fışkırma var.

Üstelik de sadece gülme krizine sokan yazana hayran bıraktıran sözlerle.