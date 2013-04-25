Bu sette çocuk var!

23 Nisan’da, çocukların bayramında çocuk oyuncular adına çok güzel bir gelişme gerçekleşti. Çocuk oyuncu Ege Tanman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu...

Ve tabii ki bu gelişmenin ardında yine Memet Ali Alabora ve başkanlığındaki Oyuncular Sendikası bulunuyor.

Memet Ali Alabora, Parla Şenol, Şebnem Sönmez ile Babam ve Oğlum filminden tanıdığımız, şu anda da Leyla ile Mecnun’da çok başarılı olan Ege Tanman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e, Oyuncular Sendikası’nın Sanatsal ve Kültürel Faaliyetler ile Reklam Sektöründeki çocuklar için İş Kanunu 71.Maddeye ekmadde çalışmalarını sundular.

Ve Bakanlık çocuk oyuncular için harekete geçti. Çocukların dizi ve sinema setlerinde hangi şartlarda, hangi saatler arasında çalışabileceğini düzenleyecek yönetmelik hazırlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılmasının yasak olmasına rağmen özellikle dizi film, reklam, sinema gibi alanlarda çocuk oyuncuların çalıştırılmasını yönetmelikle düzenleyecek. İş Kanunu’nun ‘çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı’ başlıklı 71. maddesine ‘Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde çalışan çocukların çalışma koşulları yönetmelikle düzenlenir’ ibaresi eklemeye hazırlanıyor.

Setlerde çalışma koşulları her zaman sorun oldu bu ülkede ama hep umut ettiğim gibi Oyuncular Sendikası’nın kurulmasıyla birçok olumlu gelişme yaşıyoruz ve bir dönüşüm yaşıyoruz, yaşayacağız artık. İnsani koşullarda çalışabilmek için, bu gelişmeler için çok mutluyum.

Medyada ve sinemada çocuk imgesi üzerine yüksek lisansta yaptığım bir çalışmamda sonuçlar hiç de iç açıcı değildi. Çocukların özellikle reklamlarda sömürüldüğünü görüyoruz. Hatta en son bir giyim markasının ve bez markasının reklamlarını çok sert şekilde eleştirmiştim. Çocukların çalışma koşulları, saatleri de çok önemli ama ‘çocuk’ imgesinin sunumunda sorunlarımız en önemlisi. Çocukları, küçük adamlar küçük kadınlar gibi sunmak büyük yanlış ve hayatlarında da ileride iz bırakacaktır. Televizyon programlarında da yarışmacı olarak katılmalarına ben hep karşı çıktım... yapımcılara ve RTÜK’e birçok kez seslendim. Dizilerde ise sadece çocuk oyuncular için değil yetişkinler için de hem kamera önü hem arkası ağır şartlar mevcut, bizzat ben de yaşamış çalışmış ve bir daha çalışmak istemeyen, setlerde röportaj yapmaya devam eden biri olarak bu tespiti yapıyorum.

Ancak dediğim gibi Oyuncular Sendikası ile artık umudum var. Memet Ali Alabora ve değerli oyuncular çok sıkı çalışıyor.

Hatta artık bir web sitesi var gelişmeleri buradan takip edip, destek olabilirizhttp://busettecocukvar.org/ Twitter: https://twitter.com/busettecocukvar

Yeşilçam’ın ünlü çocuk oyuncusu Parla Şenol, Memet Ali Alabora, Demet Evgar, Janset ve Erkan Can set koşullarının çocuklar için uygun olmadığını anlatıyor.

https://vimeo.com/64575240

http://t24.com.tr/yazi/memet-ali-alabora-bir-donusum-basladi/6289