CNN TÜRK’te ‘Afiş’ programı ile hafta içi her gün evlerimize konuk olan Nefise Karatay, kültür sanat programı sunmaktan aldığı büyük keyfi anlattı.

Kamera bence Nefise Karatay’ı çok seviyor. Artık sunucu olarak kültür sanat gündeminin nabzını ‘Afiş’ ile tutan Karatay, “Bu iş beni, her geçen gün daha da büyütüp geliştiriyor” diyor...



‘Afiş’ televizyondaki başarılı kültür sanat programlarından. Nasıl gidiyor, programla ilgili yakın zamanda planlarınız neler? Değişiklikler, yenilikler olacak mı?

Hafta içi her gün saat 16.45’te CNN Türk ekranında olmaya devam edecek, yine Türkiye’den ve dünyadan kültür sanat, sinema, tiyatro, müzik, kitap, sergi, konser yani sanat adına akla gelecek her konuda önemli gelişmeleri ve etkinlikleri aktarmaya devam edeceğiz



Program öncesi hazırlık süreciniz nasıl? Kültür sanat gündemi çok hızlı değişiyor, zor olmuyor mu?

Bu bir ekip işi. Editörümüz, kameramanımız ve yönetmenimizle genç bir ekibiz. Çok başarılı bir ekip ile çalışıyorum. Onlarla beraber oluşturuyoruz programı ve ben sunuyorum.

Tabii çekimlerde en güzel görüntüleri yakalamaya çalışan kameraman arkadaşlarımın da ‘Afiş’te payı büyük. Hazırlık sürecim konuya göre değişiyor, öncelikle eğer bir yazar ile söyleşi yapacaksam, kitabını muhakkak okuyorum. Konu filmse filmi daha önceden izliyorum, müzisyense albümünü dinliyorum. Ve tabii mesleki kariyerini, hayatını araştırıyorum. Konuları da gündeme göre belirliyoruz.



Programı izlerken zevkle sunduğunuzu hissediyorum, siz kamerayı seviyorsunuz ama kamera da sizi seviyor bence, ne dersiniz?

Evet, ben gerçekten işimi çok severek yapıyorum ve zevkle sunuyorum.

Umarım kamera da beni seviyordur.



Hayatınızda neleri değiştirdi ‘Afiş’?

İnsanların vakit yaratıp takip ettiği kültür sanata dair her şeyi, ben anında, üstelik işim gereği öğrenip takip ediyorum. Bu da beni, her geçen gün daha da büyütüp geliştiriyor.



Oyunculuğu bıraktınız mı, hala teklifler geliyor mu? Galiba sunuculuktan daha çok keyif aldınız...

Aslında doğru, cidden o kadar çok keyif alarak yapıyorum ki, gerçekten başka bir şey yapmak gelmiyor içimden.

Yine de içime çok sinen bir projede yer alabilirim, neden olmasın?

(23 Ocak- Hafta Sonu Dergisi)