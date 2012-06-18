Bizim televizyonda çabuk tepki, yavaş kalır

Televizyon dizileri ve programları Twitter ve Facebook ile tam senkronize oldu.

Başımıza çıkan son senkronizasyon ise QR Kodu Uygulaması oldu.

Star TV’de yayınlanan 1 Erkek 1 Kadın sezon finalinde izleyicisini ilk kez bu uygulamayla tanıştırdı. Televizyonlarımız için bir ilk gerçekleşti.

Ekranın sağ alt köşesinde beliren kodu telefonlarıyla okutan izleyiciler dizinin hiç yayınlanmamış kamera arkası görüntülerini telefonlarında izleyebildi.

Peki bilmeyenler için nedir QR Kodu Uygulaması?

QR, Çabuk Tepki (Quick Response) demek. Yıllar önce icat edilen bir sistem ama bizde yeni yeni adapte oluyor.

Mobil cihazların kameralarından okutulabilen özel barkod türü.

Yani telefonunuza qr code tarayıcı uygulamasını yüklüyorsunuz ve sonra istediğiniz kodu okutup verilen adrese yönlendiriliyorsunuz.

Şu aralar birçok reklam afişinde de dikkatinizi çekiyordur. Son dönemde daha da yaygınlaştı.

Artık dergilerde de sitelerinde istenilen linke yönlendirme için kullanılıyor.

İnteraktivite adına güzel bir yenilik ancak ben daha hala birçok evde tüplü televizyon olduğunu düşünen biri olarak acaba kaç kişide akıllı telefon var da baksınlar diye düşünmeden edemedim.

Malumunuz asgari ücret ortada, her evde son model plazma, son model cep telefonları var sanırsanız yanılırsınız. Kopmamak lazım.

Ülkemizde daha hala 4:3 yayın yapılırken bu yeni teknolojilere adaptasyon total izleyici kenara itilmiş oluyor.

Zaten hedef kitlesi de o halde bu uygulamanın da haliyle AB.

Tartışılan Yahşi Cazibe



Yahşi Cazibe final yaptı. Evet final herkes için sürpriz oldu ama kendimizi fazla kaptırmadan sakince düşünelim.

Gani Müjde’ye Twitter’da çok ağır ithamlarda bulunuluyor.

Haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

Onlarca bölümdür evet kafamızda yaratılan o naif Azeri Cazibe karakteri bir anda yıkıldı ama bu bir kurmaca dizi sevgili izleyiciler.

Evet beklenmedik bir manevra oldu, tam anlamıyla bir kırılma. Nasıl olur dedik.

Gani Müjde’nin tweetlerinden anladığım kadarıyla Cazibe karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz son bölüm parasını almasına rağmen son bölümde rol almamış.

Dizi mutlu bir son ile bitecekken, sonu tasarlanmışken senaristler zor durumda kalıyor.

Haliyle de böyle sert bir manevra şart ki izleyici olarak, Cazibe neden ayrıldı demeyelim?

Unutmayın ki Cazibe bir kurmaca karakterdi, dolayısıyla bütün Azerilere yapılmış bir şey olarak algılamak yersiz.

Cazibe’yi de bir insan olarak, zaafları, iyi yönleri planları kötü yönleri olan kurmaca bir karakter olarak düşünün ve kafanızda bitirin.

Azerilere kasti bir davranış yok. Dramalarda da diyelim ki her zaman bir oyuncu anlaşmazlık yaşıyor, en kolay yol olarak da yapımcı ve senarist de onu kağıt üzerinde öldürmeye gidiyor.

Burada tür sit-com, ölme öldürme yer almaz; karakterler özelliklerinde de böyle keskin geçişler olmaz ama mecbur kalınmış.

Müjde’nin tweetleri;

Yahsi Cazibeyi bu gune kadar izleyen ve zirveye tasiyan herkese tesekkurler.))) Final bolumu bize de surpriz oldu.

Biz cazibe ve kemal ile bebekli bir final yapacaktik.Ama yapimci son bolune gelmeyecegini bildirdi bize.Apar topar eldeki oyuncularla....

Yeni bir mutlu son yaptik.Kemalin simgeyi secmesi icin de buyuk bir hayal kirikligi yasamasi gerekiyordu senaryo geregi.Bu duygusal....

Kirilma da ancak ihanetle mumkundu.olay budur.Cazibe karakterini istemeden de olsa kotu cizmek zorunda kaldik.Ben yarattim ben oldurdum:((



Adını metafor koydum



Armağan Çağlayan, Adını Feriha Koydum için ‘Bu sadece dizi, kendinize gelin’ diyor, aslında haklı kendi cephesinden.

Çünkü yapımcı tutan bir işi her türlü devam ettirme çabasındadır.

Öncelikle Hazal Kaya ve Ceyda Ateş, diziden kendi istekleriyle ayrılmak istemişlerdir diye düşünüyorum, sanılanın aksine Adını Feriha Koydum’un biteceğini düşündükleri için başka anlaşma yapmamışlardır.

Bir oyuncu rol aldığı dizide eğer devam etmek istiyorsa önce dizisinin durumunun netleşmesini bekler.

Ancak ortada hem Kaya hem Ateş’in yeni projelere yelken açma isteğini görüyorum.

Dizinin Çağatay Ulusoy ile de aynı performansla devam edeceğinden eminim.

Çünkü Ulusoy’un inanılmaz bir aurası var, bir çekimde tanışmıştım, gerçekten televizyonlara zor gelen türden; onun hayranlarıyla da ilgi devam eder.

Feriha’sız da Adını Feriha Koydum olur.

Şöyle ki burada sözü geçen Feriha karakteri değil Feriha sözcüğünün anlamı ve bu tüm dizinin metaforu.

Feriha karakterine değil bu sözcüğün anlamına odaklanmalı.

Ferah, rahat, sevinçli…

Tam olarak bir tüm zamanlar klişesi.

Bir sınıf atlama çabası değil de; saf aşkın hala olabileceği ve sınıflar arası çatışmanın aşılabileceğinin metaforu.

Yeni bir Feriha metaforu konur gider.