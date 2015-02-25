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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

25 Şubat 2015

Biz ne ünlüler gördük, gül gül öldük

Kanallarımız kanallarımız olalı hiç bu kadar hızlı tükenip tüketmemişti

Başlığı okuyunca harbiden gülüyorsun da bana ait değil…

Acaba Andy Warhol herkes 15 dakikalılığına ünlü olacak sözünü sarf ettikten sonra da bunu mu söyledi diyorsun… yok değil…

Bu cümleyi Survivor AllStar’la dönen Turabi adlı televizyon kişisinden duydum. Neden ünlülere laf atıyor çünkü kendisi gönüllü. Ama çok da farkında artık o da bir ünlü…

Gönüllülükten ünlülüğe terfi etti!

Kanallarımız kanallarımız olalı hiç bu kadar hızlı tükenip tüketmemişti.

Ekrana çıkmayı marifet saydığı için, kısa yoldan ünlü olmak para kazanmak için her yol mubahtır diyen ciddi bir yığını bize sunan parlatan bir televizyonculuk anlayışı ile karşı karşıyayız.

İçerik tam da bu…

Kısayolcu gönüllülerin ünlüye dönüştüğü, bilginin değerinin hiçe indiği bir evren.

Ne kadar çirkef olursan, ona buna laf atarsan o kadar varsın, varlık gösterirsin, ona göre ayağını denk al çarka uyum sağla haaa diyen bir evren.

Bu evrende öyle tartışmalar yaşanıyor ki en dikkat çekenleri de Bu Tarz Benim savaşlarında yer alıyor.

TV8, yarışmanın adını İşte Benim Stilim yaptı. Özetle yarışmanın isim hakkı kanalda, format hakkı ise yapım şirketinde…  Mahkeme kararı Show TV'nin bu isimle konsept, moda, trend içerikli program yapamayacağını hükme bağlamıştı. Show TV de yarışmanın adını aynı bırakarak formatta köklü değişiklikler yaptı araya erkek yarışmacılar da katma formülünü geliştirdi. Ama daha vahim bir hal aldı.

Yukarıdaki evrenin niteliksiz askerleri tarafından her iki yarışmada da seviyesiz tartışmalar yaşanıyor. Amaç tarz stil kısa yoldan ünlülük, para… her neyse insanların maddi durumlarına varan küçümser replikler olmasın, izlerken ben utanıyorum. Öyle bir tartışma yaşanmıştı ki, ekranlarımızda gelmiş geçmiş en yerler altında olanı olabilir.

RTÜK bile sonunda dayanamayıp doğru bir karar verip, programda yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı kanaatine vardı. ‘İşte Benim Stilim’ isimli yarışma nedeniyle TV8’e ceza kesti.

Vatandaşlardan gelen 561 şikâyeti değerlendirip programı mercek altına alan RTÜK uzmanları, programda yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı kanaatine vardı. 23-24 Ocak tarihlerinde yayınlanan program için kanala, bir önceki ayın reklam gelirlerinin yüzde 1’i oranında para cezası kesildi.

RTÜK de günde iki kez doğruyu gösterebiliyor.

***

Macar asıllı ABD'li iletişim bilim profesörü George Gerbner, televizyonun modern toplumu yeniden kavimleştirdiğini belirtmiş.

İşte öyle:

Biz ne ünlüler gördük, gül gül öldük ağlanacak halimize.

 

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