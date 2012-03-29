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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

29 Mart 2012

Bir ne idüğü belirsizlik

1 Erkek 1 Kadın, Türkmax’ta yayınlandığı için bir sorun yaşamıyordu

 

1 Erkek 1 Kadın, Türkmax’ta yayınlandığı için bir sorun yaşamıyordu ama Star TV’ye transfer olacak haberlerinden sonra eminim kanal yönetiminin, yapımcının aklında acaba RTÜK ne der sorusu gelmiştir? Ben merakla bekliyordum…
 
RTÜK’ün çelişkileri üzerine o kadar yazı yazdım ki… Ancak en son RTÜK’ten hiç beklemediğim çok şaşırtıcı, bence umut verici bir karar çıktı; 1 Erkek 1 Kadın ile ilgili…
 
Diziyi şu bağlamda ele almışlar; ‘’Evlilik dışı ilişkinin konu edildiği dizinin esprili üslubu nedeniyle, evlenmeden çocuk sahibi olmanın ve bunun için çabalamanın normal bir şey olduğu izlenimi doğmakta ve evlilikle kurulan aile kurumu hafife alınmaktadır. İki kişi arasında kalması gereken ve mahrem sayılan konuların, TV ekranlarında ele alınması toplumda sistematik olarak duyarsızlaşmaya ve ahlaki yozlaşmaya neden olabilecektir. Bu tür içeriğin çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlakî gelişimine zarar verebileceği düşünülmektedir.”
‘Dizideki kadın ve erkek ilişkilerini irdeleyen sahne ve diyalogların, komedi unsuru içinde ele alındığı, toplumsal değerlere aykırı hususları normalleştirme kastıyla hareket edilmediği, dizinin aile kurumunu zedeleyecek nitelikte olmadığı ve yasa hükümlerini ihlal etmediği’ sonucuna varıp, oy birliğiyle cezaya gerek görmemiş üyeler…
 
Düşünmeden edemiyorum, son dönemde bir RTÜK ceza fırtınası yaşandı malum… Hatta en son yayından kaldırılan MUCK’ta gençlerin -tahrik edici- dansına 400 bin TL kesilmişti.
Şimdi bu durumda bu dizi de bir müzikal idi, haliyle dans figürleri v.b. olacak…
1 Erkek 1 Kadın’ı komedi diye değerlendiren RTÜK neden MUCK’a müzikal diye bakmadı? Ya da bakamadı mı?
 
Ya da ya da…diye soru o kadar çok ki RTÜK konusunda…
Tam bir ne idüğü belirsizlik….
 
Beyaz, 1 Erkek 1 Kadın’da
 
1 Erkek 1 Kadın demişken yeni tanıtımlarında Beyaz’ın konuk oyuncu olduğu tanıtımları izledim. Çok eğlenceli bir bölüm geliyor, kaçırmayın derim…
 
 

Ekran, çok bilen sevmez

 
 
Barbaros Şansal, ne zaman ekrana çıksa büyük dikkatle izliyorum. 
Adeta bilgi fışkırıyor, farklı bir duruşu var…sonsuz duyarlı…
Malumunuz Bugün Ne Giysem yarışmasında kısa süreli jüri üyeliği yapmıştı.
Ve ne olduğunu anlamadan o da Nur Yerlitaş gibi yarışmadan ayrıldı. 
Bugün Ne Giysem’in hayatındaki en büyük hatalardan biri olduğunu söylemişti.
Dün ise Okan Bayülgen’in Kral Çıplak’ında: ‘Gerçekten kovuldum, eşyanı topla ve git dediler ama benim bu ülkede eşyam yok toprağım var eşyası olanlar düşünsün’ dedi.
Nur Yerlitaş ile programa yeterli görülmedik ve kovulduk diyerek durumu ti’ye aldı.
 
Bence Barbaros Şansal ekranda bolca olması gereken bir isim, ancak işte televizyon çok zeki insan sevmez. Ekranda çok zeki, çok donanımlı konuk, jüri, tv kişisi pek kabul görmez... 
Umarım Şansal’ı daha çok görürüz… 
 
Akasya Durağı cumartesileri
 
Efendim şimdi Nilgün Belgün twitterdan duyurdu diye dün yazdım; Akasya Durağı Kanal D’de Cuma günleri artık... Dün ise Belgün yanlış anladığını dizinin cumartesileri olacağını duyurdu, Yalan Dünya ne olacak karmaşıklığı kalkmış oldu. 
 
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