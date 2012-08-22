Bir kayıtsızlık sembolü olarak haber kanalları

Gaziantep’teki saldırıyı duyar duymaz, ki haber kaynağımız artık Twitter; hemen sağlıklı bilgi alma düşüncesiyle haber kanallarını gezmeye başlıyorsunuz.

Ancak ne görüyoruz, haber kanalları yayın akışlarını değiştirmişler ya eski program tekrarlarını ya da belgesel türünde eserleri veriyorlar.

Evet belki haber kanallarının böylesine ciddi bir olayda hemen canlı yayına geçmesi hatalara sebebiyet verebilir ya da yapılan saldırının faillerinin propagandasına neden olabilir.

Bu düşüncelerle hareket etmiş olabilir haber kanalları, ancak ve ancak bu durumun da kabul edilebilirliği ilk birkaç saat için olabilir.

Saatlerce yayın yapılıp olay tekrar tekrar ekranlarda verilmesin ancak, izleyicinin de haber alma hakkı da unutulmasın. Yani gerçekleşen bir saldırı olmamış gibi davranılmasın, bu kayıtsızlık hali yanlıştı.

Bir önceki yazımı da düşününce haber kanallarının temel işlevi eğlendirmek mi oluyor diye düşünmeden edemiyorum, malum ana kanallarımız değil de haber kanallarımız bayram özel programları hazırladı.

Yeni RTÜK Yasası, Başbakan'a geçici yayın yasağı yetkisi tanıyor. Yasaya göre, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği Bakan, geçici yayın yasağı getirebiliyor.

Bu yasa, haber kanallarının kayıtsızlığını ve eğlence formatına geçişlerini açıklıyor olabilir sanırım, varın düşünün basın özgürlüğünü artık…



20 Ekim 2011’de Yayınlarda denge sorunu var yazımdan;



*Kanal yönetimleri, Hakkari’de çıkan çatışmada askerlerimizin şehit olmasının ardından yayın akışlarını değiştirdiler…

Kanal D, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler programı ile Koca Kafalar programı yayınlanmadı. Şanslı Masa ve Cuma akşamı yine saat 23.00’te ekrana gelecek olan Beyaz Show’u da yayınlamayacak. Star TV, “Çalgı Çengi” adlı Türk sineması yerine “Ölümcül Deney 4” (Resident Evil Afterlife) adlı yabancı sinemayı yayınlama kararı verdi. Duymayan Kalmasın’’ programı da perşembe ve cuma günü yayınına ara veriyor.

A Haber ise hafta içi her gece 00:10’da yayınlanan “Uykusuz Her Gece” programını; 19 Ekim 2011 Çarşamba, 20 Ekim 2011 Perşembe ve 21 Ekim 2011 Cuma günleri yayınlamayacak. ATV’de cumartesi geceleri canlı olarak yayınlanan Hakan Bey, bu hafta yayınlanmayacak. Esra Erol’la Evlen Benimle programını da akıştan çıkardı.

CNN Türk’te yayınlanan “Mesut Yar ile Burada Laf Çok” programının dün akşamki yayını da iptal edildi. Best FM yayınını durdurdu.

Bütün bunları niye yazıyorum çünkü ülkemizde böylesine bir acı karşısında hala nasıl bir yayıncılık tavrı izlenmeli konusunda kararsız kalan televizyon yöneticileri ve yapımcıları görüyoruz... Ekranlarda şiddet, nefret söylemlerini, görüntülerini köpürtme gafletinde bulunulmamalı.

Denge sorunu var ekranlarımızda ciddi şekilde, ya şiddet-nefret ya eğlence… Tam da ihtiyacımız olanı; dengeyi tutturmak?!*

Gerçekten de bu bitmek bilmeyen acı terör belası haberleri karşısında hala nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen ve bastırılan bir televizyonculuğumuz mevcut.

Gel de şimdi bir Okan Bayülgen cesareti ve duyarlılığı arama ekranlarda!