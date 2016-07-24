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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

24 Temmuz 2016

Beyin ölümü

Hem gizemli hem mizahi hem de zeka dolu bir dizi

Gündem ve ülke bu kadar kötü ve grift iken...

Ve anlamaya çalışırken,

çoğumuz gibi yine tükendim...

Bu gidişle iyileşemeyeceğim diyerekten kendimi yine sinema tarihi arşivime ve yeni başlayan dizilere verdim ama bu bizim yerli nettin napıpdurun gari dizilerinden değil...

Siz de biraz nefes almak isterseniz,  beyin ölümlerimize engel olmak için bu yabancı diziyi tavsiye ediyorum...

 

Adı: BrainDead  

19 Temmuz’da 21.30’da FX’te başladı.

(BrainDead deyince aklınıza Peter Jackson’ın 92 yapımı komedi-korku harikası gelebilir ama isim benzerliği.)

Bu dizi de politik ama kurmaca sonuçta... dizinin ana karakteri Laurel hayatında bir türlü dikiş tutturamamış, üniversiteden beri çekmekte olduğu belgeselini biterememiş bunun altında ezilen güzel akıllı bir kadın. Abisi senatör Luke’un yanında seçmen isteklerini dinlemek işi... Mary Elizabeth Winstead, Laurel olarak çok başarılı.

Bir gün bir kadın seçmenin Laurel’e, gemiden döndükten sonra garip davranışlar sergilediğini söylediği eşinden bahsetmesiyle gizem başlıyor. Bir yanda cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında rekabet kızışık...

Laurel bu kızışık ortamda politikanın tricklerini öğrenmeye çalışan bir acemiyken bir yandan da gemiden gelen gizemli kargonun sırrını çözmeye çalışıyor. Çünkü bütün yollar o kargonun içinde gelen insanların kulağından girip beyin yiyen esrarengiz böceklere çıkıyor. Ve bu böceklerin girdiği vücutlarda anomaliler ve karakter değişimleri başlıyor...

Politikacıların beynini yiyen bu böcekler, onlarda 180 derece değişim yaratıyor ve siyasi ortam bir anda allak bullak oluyor...

Bu değişime uğrayan insanların ise ortak dinledikleri bir şarkı var: The Cars’tan You Might Think 

Dizi için “The Good Wife’ın The Walking Dead ile buluşması” yorumları ağırlıkta... Benzer yanları az da olsa var ama ikisinden de farklı kanımca... House of Cards’ın distopik soslusu da denebilir...

Şu anki politik figürler Hillary Clinton ve Donald Trump’a da televizyonlarda yer veriliyor.

 Hem gizemli hem mizahi hem de zeka dolu bir dizi.

Ben yine bizde nerede böyle fikirler? Nerede böyle iyi prodüksiyonlar diye hayıflanıyorum...

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