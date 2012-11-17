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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

17 Kasım 2012

Beyaz'a rakip koptu geldi

Dün akşam TRT 1’de “Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor” başladı.

Dün akşam TRT 1’de “Kadir Çöpdemir Koptu Geliyor” başladı. Programın ilk bölüm konukları da çok iyiydi. Saba Tümer, Sertab Erener ve Acun Ilıcalı...\

Stüdyo, dekor da çok ferah, iç açan türden...

Cuma akşamları için artık Beyaz Show’a bir rakip geldi. (Beyaz, Çöpdemir’e çiçek göndererek nezaketini gösterdi.)

Peki programın yapımcıları kim?

Aykut Gürel ve İbrahim Türker.

İbrahim Türker’i ‘anlatanadam’, iyi bir gözlemci, stand-upçı, yapımcı  olarak tanıyordum. Türker, Beyaz’ın en iyi arkadaşlarından.

Ve de Beyaz’ın yıllarca metinlerine ve skeçlerine imza atan Güray Ölgü de ekipte. Hal böyle olunca Kadir Çöpdemir’in arkasında ciddi, sağlam bir ekip bulunuyor.

Kadir Çöpdemir’i zaten Avrupa Avrupa dizisinde beğeniyle izliyorum, oyunculuktan yana derdi hiç olmadı televizyonda dizilerde.

Ama talk-show’da bir türlü dikiş tutturamamıştı,.

Sanırım Koptu Geliyor ile şeytanın bacağını kıracak gibi, ilk bölüm izlenimim böyle.

Talk-show türünde her zaman sunucunun performansını belirleyen en önemli öğe konuktur, bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak?

 

 

Bir Şarkısın Berkan

\Geçen hafta O Ses Türkiye’yi izliyorum. 16 yaşında bir çocuk yarışmacı olarak çıktı ve sesiyle jüri üyelerini adeta şaşırttı.

Ben bir yerden tanıyorum derken hemen çıkarttım: ATV’de yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in ilk sezonunda yarışan Berkan Taşkın.

Ben hiçbir zaman Bir Şarkısın Sen formatına inanmadım, önceki düşüncelerimi her zaman savunurum ama Berkan’ın içindeki müzik aşkı aşikar. Başarılı olacağı da kesin.

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