Yeni başlayacak bir tiyatro oyununun kısa da olsa provasını izleme şansı buldum. Oyunun adı Beni Yeniden Sev. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu sahneliyor… Oyun İspanyol Tiyatrosu’nun Çehov’u olarak anılan Alphonso (Alfonso) Paso’nun yazdığı 100. ve son oyunu.

Oyun şöyle özetleniyor; ‘Evliliğe, aşk olgusuna, farklı kuşakların bakışından yola çıkan Paso , insan ilişkilerini dantel gibi örüyor. Aşkın, tutkunun, sevginin, çeşitli yüzleri ve kıskançlık üzerine bir baş yapıt’

Oyunda Ali Poyrazoğlu ile birlikte, usta isimler Bülent Kayabaş, Neriman Uğur, Nur Gürkan; televizyon dizilerinden tanıdığımız genç yetenekler Güneş Emir ve Ümit Kantarcılar, Hakan Bulut, Nur Eraslan isimleri bulunuyor.

Güneş Emir, Fox’ta yayınlanan Deniz Yıldızı dizisiyle tanınmıştı ve epey sevilmişti, artık İstanbul’a transfer oldu diyebiliriz.

Ümit Kantarcılar ise çok yetenekli, son yılların en başarılılarından olacağını düşündüğüm bir isim.

Yazan: Alphonso PASO

Çeviren ve Uyarlayan: Ali POYRAZOĞLU

Yöneten: Özdemir ÇİFTÇİOĞLU

Yönetmen Yardımcısı: Suat ÜNALDI

Dekor Tasarım&Uygulama: Çağdaş ERÇETİN – Sırrı TOPRAKTEPE

Kostüm : Ali KÖK

Yalan Dünya’da yeni bir fenomen geliyor

Son iki bölümdür dikkatimi çeken ve hayranlık uyandıran bir oyuncu var dizide. Çok kısa ol alıyor ama çok başarılı. Bu isim Derya Karadaş. İrem Sak’ın canlandırdığı Tülay karakterinin arkadaşını oynuyor. Gülse Birsel kesinlikle bu karaktere daha çok rol yazmalı, Derya Karadaş’ın oyunculuğuna tek kelimeyle bayıldım. Yalan Dünya’nın yeni fenomeni olur.

Karadaş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu. Şu anda ise Paso Tiyatro’nun oyunu Dur Bi Dakka’da rol alıyor.

Apo Kaya’nın yönettiği oyun fantastik bir komedi, oyunu izlemedim ama çok merak ediyorum. Derya Karadaş’ın keşfi de Ali Eyüboğlu’nun oyunu izleyip Karadaş’ı ve Korhan Erduran’ı yazmasıyla olmuş, Erduran da dizide rol almış...

iyi ki de yazmış Ali Eyüboğlu; sayesinde yeni harika bir komedyen geliyor.

Dur bi dakka

YAZAN-YÖNETEN: Apo KAYA

OYUNCULAR: Derya KARADAŞ, Ebru TEKGÜNDÜZ, Cengiz OKUYUCU, Melina ÖZPRODOMOS, Enis AYBAR, Sibel TAKA, Korhan HERDURAN, Ergun DOĞMACI, Murat ARDA, Alican YARKA, Murat ŞAHAN, Faruk URAL, Cihan GÜLMÜŞ

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: (Barkovizyon) Baturay TAVKUL

Reji Asistanı: Burçin KUTLU

DEKOR TASARIM: Sibel TAKA - Apo KAYA

IŞIK-EFEKT: Taylan KAPAN

Koordinatör: Hülya DEMİRTAŞ