‘Beni Böyle Sev’, 11 Şubat akşamı TRT 1’de başladı. Dizi, adını Orhan Gencebay’ın o eşsiz ‘Beni Böyle Sev’ şarkısından alıyor. İlk fragmanında da fon müziği olarak kullanarak dikkatleri çekmişti. Dizinin başrollerinde Zeynep Çamcı ve Alper Saldıran bulunuyor.

Kesinlikle uyumlu bir ikili olmuşlar. Senaryo açısından vasat, bir yenilik getirmiyor. Ancak doğru hamlelerle, doğru yan hikaye ve yan karakterlerle de yeni gençlik dizilerimizden olmaya aday. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Ahmet Kaya, şarkıları dizilerimizde en çok kullanılan isimler.

Kullanıldıkları her diziye bir duygu seli katıyorlar, reyting artırıyorlar. Senaristlerimiz de fena halde bunun farkındalar. Ancak dozunu da kaçırmamak gerek.

Şehzadelerin akıbeti ne olacak?



Halit Ergenç, “Beş bölüm sonra ‘Şehzade Mustafa’ aramızdan ayrılacak. En iyisini senaristler bilir” dedi. Ortalık karıştı. Meğer Ergenç’in kastettiği Şehzade Mustafa’yı oynayan Mehmet Günsür değil, ‘Şehzade Mehmet’i oynayan ‘Gürbey İleri’ imiş. Şehzade Mehmet 1543’te, 29 yaşındayken yakalandığı çiçek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş. Şehzade Mustafa da bilindiği üzere Kanuni tarafından öldürülüyor. Hatta hatırlarsanız dizinin yeni sezon fragmanlarında da bu sahneler vardı.

Bir çekimde karşılaştığımız Mehmet Günsür’e o gün sormuştum karakterinin ne zaman biteceğini, o da sezon sonunda (haziran içinde) Şehzade Mustafa’nın öldürüleceğini söylemişti. Ama siyasilerin ‘Muhteşem Yüzyıl’ eleştirilerinden sonra bu durumun da akıbeti değişmiş olabilir. Çünkü dizinin final tarihi yakınlaştı gibi.

‘İnsanlar Alemi’, ‘Güldür Güldür’ olarak dönüyor



Alper Kul ve Aylin Kontente’nin yanı sıra Doğa Rutkay, Çağlar Çorumlu bulunuyor. Hayranları bilir, program geçen sezon Star TV ekranındaydı. Başarılı da gitti. İlk yayınlandığı kanal ise atv’ydi ve o dönem atv kıymetini bilemedi. Ben hatta kanalın bu şovu haberlerden hemen sonra prime-time’da yayınlamasını tavsiye etmiştim.

Kanallar artık cesur da olmalı. Haberlerden sonra illa ki dizi türü olmak zorunda değil. Bu şova güvendiğim için, haberlerden sonra yayınlansa keşke düşüncesindeyim hala. Başarılı olma şansı fazla.

(20 Şubat 2013- Hafta Sonu Dergisi)