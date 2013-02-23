T24 LogoT24 Logo

Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

23 Şubat 2013

‘Beni Böyle Sev’

‘Beni Böyle Sev’, 11 Şubat akşamı TRT 1’de başladı. Dizi, adını Orhan Gencebay’ın o eşsiz ‘Beni Böyle Sev’ şarkısından alıyor

‘Beni Böyle Sev’, 11 Şubat akşamı TRT 1’de başladı. Dizi, adını Orhan Gencebay’ın o eşsiz ‘Beni Böyle Sev’ şarkısından alıyor. İlk fragmanında da fon müziği olarak kullanarak dikkatleri çekmişti. Dizinin başrollerinde Zeynep Çamcı ve Alper Saldıran bulunuyor.

Kesinlikle uyumlu bir ikili olmuşlar. Senaryo açısından vasat, bir yenilik getirmiyor. Ancak doğru hamlelerle, doğru yan hikaye ve yan karakterlerle de yeni gençlik dizilerimizden olmaya aday. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ve Ahmet Kaya, şarkıları dizilerimizde en çok kullanılan isimler.

Kullanıldıkları her diziye bir duygu seli katıyorlar, reyting artırıyorlar. Senaristlerimiz de fena halde bunun farkındalar. Ancak dozunu da kaçırmamak gerek.

 

Şehzadelerin akıbeti ne olacak?


\Halit Ergenç, “Beş bölüm sonra ‘Şehzade Mustafa’ aramızdan ayrılacak. En iyisini senaristler bilir” dedi. Ortalık karıştı. Meğer Ergenç’in kastettiği Şehzade Mustafa’yı oynayan Mehmet Günsür değil, ‘Şehzade Mehmet’i oynayan ‘Gürbey İleri’ imiş. Şehzade Mehmet 1543’te, 29 yaşındayken yakalandığı çiçek hastalığı sonucu hayatını kaybetmiş. Şehzade Mustafa da bilindiği üzere Kanuni tarafından öldürülüyor. Hatta hatırlarsanız dizinin yeni sezon fragmanlarında da bu sahneler vardı.

Bir çekimde karşılaştığımız Mehmet Günsür’e o gün sormuştum karakterinin ne zaman biteceğini, o da sezon sonunda (haziran içinde) Şehzade Mustafa’nın öldürüleceğini söylemişti. Ama siyasilerin ‘Muhteşem Yüzyıl’ eleştirilerinden sonra bu durumun da akıbeti değişmiş olabilir. Çünkü dizinin final tarihi yakınlaştı gibi.

 

‘İnsanlar Alemi’, ‘Güldür Güldür’ olarak dönüyor


Alper Kul ve Aylin Kontente’nin yanı sıra Doğa Rutkay, Çağlar Çorumlu bulunuyor. Hayranları bilir, program geçen sezon Star TV ekranındaydı. Başarılı da gitti. İlk yayınlandığı kanal ise atv’ydi ve o dönem atv kıymetini bilemedi. Ben hatta kanalın bu şovu haberlerden hemen sonra prime-time’da yayınlamasını tavsiye etmiştim.

Kanallar artık cesur da olmalı. Haberlerden sonra illa ki dizi türü olmak zorunda değil. Bu şova güvendiğim için, haberlerden sonra yayınlansa keşke düşüncesindeyim hala. Başarılı olma şansı fazla.

(20 Şubat 2013- Hafta Sonu Dergisi)

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

çağnur öztürkbeni böyle sevmuhteşem yüzyılzeynep çamcıalper saldıranhalit ergençmehmet günsürinsanlar alemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24