Ben burdan uçarım da atlarım da

Ben burdan atlarım adlı bir yarışma başladı Show TV’de. Show TV’nin durumu ile ilgili o kadar çok yazdım ki yine değinirim başka bir yazıda...

Ben burdan atlarım yabancı bir format. Ünlü yarışmacılar olimpik bir havuzda eğitmenleriyle çalışıp belli stillerde belli yüksekliklerden atlamaya çalışıyor.

İlk yarışma epey dikkat çekti. Armağan Çağlayan jüri olarak özlenmişti ama bu format için diğer jüri üyeliklerine nazaran durgun kaldı ama jüri üyeliğinin en iyisini o yapıyor yine.

Rahşan Gülşan’ı görünce ne alaka, Gamze Özçelik’i görünce iyi sunucu hep dedim.

Yarışmacı olarak seçilen isimler bana şu an Benzemez kimse sana seçimlerindeki yanlışı hatırlattı, hem ününün zirvesinde hem de vasat isimler dengesi olmalı ama pek yok, aralarında en doğru seçim olarak bir best model var en çok dikkat çeken, ileride dizilerde jön olarak görebileceğimiz... Deprem Profesörü Şener Üşümezsoy bir dönem Acun Ilıcalı’nın Yok Böyle Dans yarışmasında olacak diye konuşulmuştu, kısmet dans etmeye değil atlamayaymış.



Hatta bir dönemin Popstar yarışmacısı Bayhan da yarışmada. Hatırlarsınız Deniz Seki’li jüride ne tartışma olmuştu o dönemler. Bayhan peki o günden beri aradığını bulabildi mi, müzik piyasasında, pek tabii hayır. Sadece nesne olmaktan öteye geçemedi. İletişim fakültesinde okurken hocalarımız da nice yazıya konu edindiler, firdevsler, abidinler... derslerde tartıştık...

Bu yarışma, eski yarışmacıdan yeni ünlü yarışmacı yapmasından ziyade daha büyük bir dönüşümü gözler önüne seriyor. O da sosyal medyanın artık iyice diğer araçlarla kanalize olma durumu...

Twitter’da mesutbahtiyar kullanıcı adlı Fatih Aker’in sunuculuğu konusunda derhal önlem alınmalı, çok antipatik, onu ilk defa bir tv programında fevkalade laubali biçimde sakız çiğnerken izlemiştim ve ikinci görüşümde de tüylerim diken oldu. Bizim izleyicimizin sevmeyeceği türden haddinden fazla bir rahatlığı var.



Kaldı ki bunu kişisel algılarsanız, en önemlisi sunuculuk yapamıyor, buna bir şey diyemezsiniz. Bırakalım fenomen denilen kategoriden tv yıldızı çıkarma beyhude çabalarını. Ancak en azından şu kesin ki mesutbahtiyar’dan sunucu çıkmaz...



Daha önce Ünlüler çiftliği, Ünlüler sirki, Buzda Dans, Yok böyle dans, Survivor, Benzemez kimse sana gibi içinde ünlülerin olduğu nice format gördük televizyonlarımızda, ünlüler havuzdan da atlayıversin neden olmasın.

Sabri Bey adlı vatandaş bile canlı yayında “ben burdan uçarım” deyip uçmuşken... ünlüler denilen bir kitle neden olimpik havuzdan atlamasın.

Sabri Bey napıyorsunuz diyordu ya Esra Ceyhan... adam napsın, ben de varım diyor...

Oraya adamı uçuyorum dedi diye çıkartmıyor muydunuz tabii uçacak diyordu ya Cem Yılmaz. Adam da uçuyor...

Birinden uçmasını beklersen uçar, atlamasını beklersen atlar...

Berkeley’in “Var olmak, algılanmış olmaktır” sözünü yine yeniden düşünmek üzere inzivaya çekiliyorum.