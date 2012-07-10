Gün geçmiyor ki Star TV’de yeni bir dizi ekranlara teşrif etmesin, yeni dizi başlatma rekorunu kimselere vermiyor şu aralar, kimliğini oturtma çabasında önemli adımlar atan kanal. Çoğunda da başarılı.

‘Ben bu senaryoyu daha önce izlemiştim...Hımmm aaa bu .... filminin aynısı’ türü bir dizimiz daha ekranlara dün itibariyle adım attı. Hayatımın Rolü adıyla.

Sleepers- Suskunlar

Elveda Lenin- Annem Uyurken

Mrs. Doubtfire- Size Baba Diyebilir miyim- Hayatımın Rolü

Suskunlar çok başarılı oldu. Annem Uyurken’e Elveda Lenin’e benzetmeye yanaşmıyorum artık, ayıp olur esere diye, düşünün.

Mrs. Doubtfire ile ise ikinci bir denememiz gerçekleşiyor.

Peki daha önce Okan Bayülgen ile yapılan Size Baba Diyebilir miyim neden olmadı da Haluk Bilginerli Hayatımın Rolü neden olur, tutar bence?

Hem Bayülgen hem Bilginer’in oyunculukları hakkında konuşusursak densizlik olur, tartışmasız ustalar.

Ancak Bayülgenli uyarlamada yapılan en büyük hata şu, hatta tutmama nedeni; yapılan türün sit-com olması, komedi olması.

Ve Bayülgen’in grotesk oyunculuğu. (Dizinin 13 bölümü çekilmişti ancak kanal 8. Bölümde bitirmişti.)

Bilginerli Hayatımın Rolü’ne baktığımda ise en büyük avantajı türün drama olarak seçilmesi. Dizinin en büyük tutma nedeni de bu olacaktır.

Her zaman drama yapmak ve tutturmak komedi yapmaktan kolaydır. Güldürmek, nüktedan olmak zordur. Ama dramada uzattıkça uzatabilirsiniz planları, sahneleri. İstediğiniz kadar çatışma katabilirsiniz, daha kolaydır. Zaman doldurma kolaydır, gibi gibi...

Haluk Bilginer’in sit-com türünden sıyrılmış olması güzel çünkü hep birbirinin benzeri sit-comlarda aynı karaktermiş gibi oynadı. Gelin görün ki dramada bir başka oluyor; en son Acayip Hikayeler’de görmüştük. Bilginer’i ben hep yanlış sinema filmi senaryosu seçimleriyle eleştirmişimdir, yeri gelmişken de belirteyim. Hala onu istediğim tür filmde istediğim rolde göremedim. Daha seçici olmalı...

Hayatımın Rolü’ne baktığımda ise çok doğru yapılmış bir cast, doğru seçilmiş ve uygulanmış bir tür görüyorum.

Anne-baba-çocuk özlemi, ilşkileri ise dramalarda genelde tutacak türdendir. Ortada hüzünlü bir hikaye mevcut.

Çocuklar tatilde bu nedenle bir de yaz dizisi olması da çok doğru, yani zamanlama da.

Ancak ömrü çok uzun olmaz gibi de geliyor, yani bu dizinin; bu fikrin tadı 13 bölümdür en fazla, her ne kadar doğru kodları olsa da.

Bir Şarkısın Sen ve vah vahlar

Bu yarışmaya karşı olduğum malumunuz, ancak geçen bölümde ironik gelişmelere şahit oldum. Program yayınında saat 21.30 gibi Haydi Çocuklar Uykuya altyazısıyla karşılaştım. RTÜK’ün çocukları televizyondan korumak amacıyla ürettiği parlak fikir.

Yine rahmetli Barış Manço’yu ve o güzelim Adam Olacak Çocuk’u yad ettim.