Behzat Ç. vicdanın sesidir

"Behzat Ç., insanlara zulme sessiz kalmanın da zulme ortak olmak anlamına geldiğini hatırlatan adam"

Behzat Ç.’yi o kadar seviyorum ama artık gereksiz yerli yersiz eleştirilerden bıkmış, feci isyan aşamasındaydım ki dizi dün yine yeni sezonda yapılacak birkaç değişiklikle gündeme geldi.

Behzat Ç. yeni yayın döneminde yine pazar geceleri yayınlanacak ama dizi hem 25 dk. kısalarak 65 dk. olacak ve saat 23.00’da yayınlanacak.

2012 sezon tahminlerim arasında en vefalı izleyici olarak Behzat Ç. izleyicisi olacaktır diye fikir yürütmüştüm. Aynen de öyle vefalı bir Behzat Ç. izleyici kitlesi mevcut.

Malumunuz ne yaparsak yapalım nasıl tepki gösterirsek gösterelim bunun bir dizi ve kurmaca olduğu gerçeğini bir türlü anlatamıyoruz. Aynı önemli durumların altını ne kadar çizsem faidesiz kalıyor…

"Bilinçli bir izleyici kitlesi olsun, oluşsun, kapı gibi dursun kafidir" dileğindeyim artık…

Dizinin süresinin kısalmasında değil de yayın saati ve +18 olmasında RTÜK’ün ve vekil tepkilerinin payı olduğunu düşünüyorum.

Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem Twitter’daki hesabından dizinin başından bugüne yaşadığı değişimi şöyle bir tweetle özetledi.

@emerdem: Behzat Ç. 1.sezon: saat 20.00 +7 (90 dk.) 2.sezon: saat 22.00 +13 (90 dk.) 3.sezon: saat 23.00 +18 (65 dk.)

Yani 1.sezon +7 yaş akıllı?! işaretiyle başlayan dizi, 2. sezonda +13, 3. sezonda da +18 akıllı?! işaretiyle devam edecek.

Dizinin süresinin kısalmasını ise Star TV’nin artık dizi sürelerini kısaltmak gibi köklü bir değişiklik çabasına bağlıyorum. Star TV bu konuda önce Acayip Hikayeler sonra Çıplak Gerçek, Küçük Hesaplar şimdi de Behzat Ç. ile devrime devam etme isteğinde olabilir. Sadece "Setlerde Ölmek İstemiyoruz" sloganları atmak yeterli değil, gösteriş olarak kalıyor.

En son Kötü Yol dizisinin setinde yönetmen Nisan Akman rahatsızlandı. Öncelikle set emekçilerinin hakları korunmalı artık ki, bu olanlar daha vahim sonuçlara yol açmasın.

Diğer kanalların da Star TV’ye destek olması, değişim sürecine destek olması gerekiyor.

O malum söz gibi bu mesleğin kaderi diye… Bu mesleğin kaderi olmasın.



Savcı Esra ölmesin umut sürsün, hukuk ölmesin



Savcı Esra’nın Behzat ile o müthiş diyaloğunu hatırlayın.

Behzat:

-'Artık senin hukukun yok bitti o! Onların hukuku var '

Savcı Esra:

-Seni bırakırım ama bu işin peşini bırakmam

Savcı Esra ölmesin, çünkü o ölürse hukukun yaşadığına dair inançlar iyice kalmayacak.

Sanat; hayatı taklit eder, televizyon da...

Aslında televizyonda gördüklerimiz yansıma çoğu zaman…



RTÜK, Behzat Ç.'yi bıraksın Bir Şarkısın Sen’e baksın.

Demiştim ki beni kimse inandıramaz çocukların prime-time’da büyük şarkılar söylemelerine, seyir malzemesi yapılmalarına. İyi niyetle hiç ilgilenmiyorum, işin içinde çocuklar varken. Programa katılan ünlülere de tepki gösteriyorum.

RTÜK el atsın, bu programın da yayın saati değişsin, çocuklar uygun şarkılar söylesinler.

Cumartesi-Pazar sabahı ya da öğleden sonra kuşağında yayınlansın… O zaman inanırım size!

Yine baktım ki dün yayınlanan programda boyu küçük sözleri adam çocuk şu şarkıyı söylüyor:

Kırılsın ellerim neye yarıyor

Gençliğim gidiyor tutamıyorum

Tanrı’m bana vermiş yorgun ayaklar

Bahtımın peşinden koşamıyorum

Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap

Yarını olmayan günlere kaldım

Dünyamı ben yıktım kendi elimle

Aşkıma bir yuva kuramıyorum