Baş belası twitter ile değişenler ve çapulcular sarmalı

Daha önce sessizlikten sesliliğe gidiş başlıklı bir yazı yazmıştım. Çünkü son 3-4 yıldır özellikle sosyal medya düzeni var artık, ister baş belası denilsin ister baş tacı ama birçok şeyi değiştiren bir güç olduğu kesin, birliğin, değişimin ve dönüşümün öncüsü olabilen bir güç...

Medya dördüncü güç ise o gücün en etkin araçlarından biri de artık sosyal medya ve büyük ölçüde de Twitter.

Önceki yazılarımda da bahsetmiştim ama tekrar bahsetme alıntılama zamanı geldi.

Medya ve kamuoyu ilişkisi üzerine önemli etki araştırmalarından ikisi gündem belirleme ve suskunluk sarmalı…

Suskunluk (Sessizlik) sarmalı, 1984 yılında Elisabeth Noella-Neumann’ın geliştirdiği bir kuram.

Birey yalnız kalmamak için bulunduğu ortamdaki hâkim görüşe karşı çıkmaz ve bu suskunluk böyle sarmal şeklinde büyür gider.

Bu kuramda kitle iletişim araçlarının bireyleri dolayısıyla toplumu susturabilme gücünden bahsedilir. Azınlık sesini çıkaramayarak çoğunluğa yenik düşer… Çoğunluk daha da güçlenir. Bireyler, yaygın sandıkları görüşler karşısında toplumdan soyutlanma korkusuyla, kendi görüşlerini söylemekten çekinir. Aynı şekilde bireyler, toplumda baskın olan görüşlere sahip olduklarını fark ettiklerinde de kendi görüşlerini söylemekte daha inançlı davranırlar.

Çoğunluk dominant olan tarafın sesi daha çok çıktıkça azınlık iyice susar.

Peki, kurama göre baskın görüşleri de çoğu zaman öğreten kimdir; Medya, gündem belirlemede ise en basit tanımıyla medyanın ne hakkında düşüneceğimizin kararını vermesidir.

Bütün bunları açıklamaya çalışırken gelmek istediğim nokta; Sosyal Medya.

Çünkü artık bildiğimiz medya ve siyasetin dışında da gündem belirleyen bir aracımız var o da sosyal medya dediğimiz alan; Twitter, Facebook, Google + v.b.

Twitter’da herkesin her konuda en rahat şekilde konuşabildiğini ve kimsenin susmadığını, herkesin görüşlerini rahatça açıkladığını görüyoruz.

Burada ise olumsuz yan denetimsiz bir ortam bulunması, dezenformasyon olması...

Evet Twitter öncülüğünde sosyal medya ile birçok değişiyor bunun farkında olalım işte birçok şeyi değiştirebilme gücü olduğu için de tam bir baş belası ya da baş tacı.

Artık yeni bir çağdayız kimse susmuyor , suskunluk sarmalını adı çığırtkanlık sarmalı oldu. Yok çapulcular sarmalı da diyebiliriz.

Kanallarda değişim havası

Televizyonculuğumuz hiçbir zaman hangi olay karşısında nasıl davranması gerektiğini bilemedi maalesef. Üstüne bir de yeni RTÜK Yasası ile Başbakan müdahil olunca eller kollar bağlanıyor ve tam anlamıyla her olayda bir panik havası oluyor kanallarda.

Ancak günlerdir kayıtsız kalan birçok haber kanalının dün artık nispeten yapmaları gereken yayınları geç de olsa yapmaya başladıklarını gördüm. Artık onlar da ayaklandı, onlar da direnişte...

İhsan Varol bravo!

İhsan Varol ekranlarımızın en efendi en nazik sunucularından yarışma olsa birincilik onun kesin, en azından oyum ona. Kelime Oyunu yarışmasında; günlerdir olan olaylara, söylenen sözlere dair çok zekice sorular hazırlamış, ellerine sağlık...