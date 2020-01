Bahar’ın babasının dondurma fabrikası neden yok?

İşte Benim Stilim’de 75. kez yarışan ki neden böyle bir iltimas geçildiğini anlamadığımız 19 yaşındaki Bahar Candan diyor ki “Bütün arkadaşlarımın babasının fabrikası var benim neden yok.”

Ve ağlıyor: Ehe ehi ehi ehi... Ağlama da ne ağlama; yan yan, dudak yana kıvrılıyor… Gözden yaş gelmiyor…

İnsanın o meşhur İbrahim Tatlıses repliğin haykırası geliyor:

“Kaç para uleyn bi dondurma fabrikası!"

Evet çok beyin açıcı mı dersiniz yoksa çok beyin yakıcı mı dersiniz?

Son beyin bükücü mü?

Kafamda deli sorular. Yıllardır televizyon da doğasını çok takıp yazan biri olarak “Bilmezdim programların bu kadar acayip kelimelerin kifayetsiz olduğunu, bu Bahar’ı izleyene kadar.”

Son noktada mıyız acaba?

Artık izdivaç tartışmalarından da bu karşısında yaratılmaya çalışılan trajikomiklikten de fenalık geldi.

Örneğin gelin adayı Hanife’yi birtakım sözlerle suçladı Nihat Doğan, sonra Hanife kızağa alındı. Ama bir baktık ki ikiz kardeşi kadar benzeri Öznur geldi. Hani sanki Kurtlar Vadisi’nin başlangıcı gibi. Hatırlar mısınız? Polat Alemdar aslında başka bir tipteydi, birtakım estetiklerle neredeyse yüz nakli yapıldı, rolüne devam etti. Ama eski haline de benziyordu.

Sanki öyle bir durum…

Kafamda deli metaforlar, kolayca eleştiremiyorum.

Televizyon zaten yüzde 90 kurmacanın olduğu bir kitle iletişim aracı. Kendinizi kaptırıp kaptırmamak sizin bilincinizin güzelliğinde, gücünde.

Dün bir baktım programın sunucuları ve yarışmacıları yere oturup çay içip galeta yiyerek Bahar’ın tartışmasını izliyor.

Haydi Bahar, fight! Hepimiz seni bekliyoruz yani.

Orrassı da Sörvayvır.

Biz de çekirdeklerimizi hazırladık.

Tıpkı 'spiral of silence' gibi bu çağın da illetleri ki bu terimleri şu an ben atıyorum ortaya 'spiral of violence,' 'spiral of freak show,' 'spiral of pornography' aldı başını gidiyor.

Evet biri cevaplasın… Çünkü en büyük derdimiz bu. Spiral halinde yayılıyor. Snapchat'in ekrana sirayeti gibi Facebook'a sirayeti gibi bir virüs...

Cevaplayın. Charlie’nin Çikolata Fabrikası var iken Bahar’ın babasının neden dondurma fabrikası yok?