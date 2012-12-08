Aslı Öymen: Bizim izleyicimiz iyi belgesel seviyor

CNN TÜRK Program Koordinatörü Aslı Öymen, yayın dönemindeki sürprizleri ve 70’ten fazla ülkede yayınlanan belgesel dizisi ‘Why Poverty? -Neden Yoksulluk?’u anlattı.

Aslı Öymen, “Bu belgesel dizi ile yoksulluk sorununa dikkat çekilmesi ve çözüm için adım atılmasını bekliyorum” diye belirterek bizleri bu çarpıcı, önemli soruna duyarlı olmaya davet ediyor...



CNN TÜRK’te yayın dönemi nasıl geçiyor? Yeni sürprizler olacak mı?

Öncelikle birbirinden güzel ve ilginç belgesellerimiz sırada. Bizim izleyicimiz iyi belgesel seviyor. Biz de bu doğrultuda hem iç yapım hem yurt dışından bu beklentiyi karşılayacak belgeseller sunmaya devam edeceğiz. İç yapım belgesellerimizden Taha Akyol’un hazırlayıp sunduğu ‘100. Yılında Balkan Savaşı’ devam ediyor. Ayrıca Rıdvan Akar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Hayatın Tanığı’ da iç yapım belgesellerimizden. Yeni yayın döneminde başlattığımız programlarımız çok ses getirdi; Enver Aysever’le ‘Aykırı Sorular’, Sevil Atasoy’la ‘Suç ve Delil’, Türk televizyonlarında bir ilk. ‘Dünya Alem’ ise eğlence dünyasını eğlenceli bir tarzda ekranlarımıza taşıyor, bu programımız da çok beğenildi.



‘Medya Mahallesi’ bu sezon en merakla beklenen programdı, nasıl gidiyor?

Ayşenur Arslan ve Akif Beki ile ‘Medya Mahallesi’ çok iyi gidiyor. İzleyicimiz yeni şeklini beğendi.



25 Kasım Pazar günü 70’ten fazla ülke ile aynı anda ‘Why Poverty?-Neden Yoksulluk?’ belgesel dizisini yayınlamaya başladınız, bu belgesel dizisinin amacı nedir?

Bu belgesel dizisinin amacı dünyadaki yoksulluk sorununa dikkat çekmek. Bu konuda farkındalık yaratmak, duyarlılık oluşturmak. Global ölçekte bir tartışma başlatmak. Burada her ülke kendi çözüm yolları üzerinde düşünmeli ve çözümler üretmeli. Türkiye’den de sadece CNN TÜRK bu global işin bir parçası oldu. İzleyicilerimiz belgeselle ilgili bilgilere, videolara ve belgesellerin tekrarlarına www.cnnturk.com/nedenyoksulluk sayfasından ulaşabiliyor.



Belgesel dizisinde kaç belgesel var ve konuları neler?

Belgesel dizisinde sekiz belgesel ve 10 kısa film var. Birinde Çin’de eğitim sistemi sorgulanıyor, diğerinde Afrika’da açlık, ABD’de evsiz çocukların durumu, zenginle fakir arasındaki makasın giderek açılması... Bu belgesel dizisi global bir etkinlik, dünya çapında yürütülen bir sosyal sorumluluk işi. Biz de bu işin bir parçası olmaya karar verdik. Her ülkede bir televizyon kanalı yayınlıyor.



Sizce neden yoksulluk hala var?

Dünyada adaletsizlik ve eşitsizlik azalmıyor ne yazık ki. Tarihi sürece baktığımızda artan ve kronikleşen bir sorun bu. En zengininden en az gelişmiş olanına kadar her ülkenin kendine göre sorunları var. Afrika’dan Amerika’ya, Çin’den Rusya’ya dünyanın her köşesinde çok kötü şartlarda yaşayan insanlar var. Birleşmiş Milletler ya da Dünya Bankası’nın kriterlerine göre bugün dünyada bir milyar insan açlık sınırında yaşıyor, günlük geliri bir doların altında.



Belgesel dizisinin hepsini izlediğimizde nasıl bir çıkarım yapıyoruz, çözüm sunuyor mu?

Belgeseller spesifik bir çözüm önerisi sunmuyor. Her ülke kendi çözümünü bulacak. Belgeseller çok çarpıcı. Yoksulluk sorununa dikkat çekilmesi ve çözüm için adım atılmasını bekliyorum.