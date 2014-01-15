Aşk Ekmek Hayaller sonrası

Bir önceki yazım “Aşk Ekmek Hayaller” dizisi ekibi ekmek kavgasında” başlıklıydı. Ben, haberi 1. Elden gelen bilgiler doğrultusunda yaptım. Ve yazımın sonunda “ANS Productions’ın sahibi Abdullah Oğuz, umarım bu konuda bir açıklama yapacaktır.” demiştim.

Önce yönetmen Kemal Uzun’un yaptığı açıklamayı ve ardından da ANS Prodüksiyon’un açıklamasını aşağıda yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyorum:

Önemli Dipnot: ANS’nin kendilerine kanal ödemeleri gerçekleştiğinde ayrılan ekibin ödemelerini gerçekleştireceği bilgisini aldım.

YÖNETMEN KEMAL UZUN’UN AÇIKLAMASI:

SEKTÖRE BİR AÇIKLAMA !

Biz AŞK EKMEK HAYALLER çalışanlarıyız. Ekip olarak iş bırakmamızla ilgili sosyal medyada son günlerde hakkımızda bir hayli yorum ve yazı çıkmıştır.

Spekülasyonlara ve kulaktan dolma bilgilendirmelere mahal VERM..EMEK ! üzere bu yazıyı kaleme alıyorum bütüm ekip arkadaşlarım adına......

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bu bir isyan yada şantaj değildir.... Aylarca ve de çok zor şartlarda çalışan bir ekibin yapılan haksızlıklara karşı onurlu bir duruşu ve haklı bir tavrıdır... Ve bu duruş ya da tavır asla yapılamayan ödemelere karşı takınılmış tehditkar bir tutum değildir. Kaldı ki ANS bize bir bölüm ödeme yapmıştı. Yani bir haftalık.Hazırlık ekibinin 12 haftalık, genel ekibinde 8 haftalık çalışmasına karşılık tabi...

Bütün bu olumsuzluklara rağmen bizde herşeyi sineye çekip, az yada çok demeyip, verilenle yetinip işe devam karar almıştık eski yılın son günü....

Ama gelin görünki yeni yılın ilk günü ekip arkadaşlarımızdan bir çoğu aranılarak işlerine son verildiği söylendi...

Şimdi adama "Bu ne lahana turşusu bu ne perhiz" diye sormazlar mı ?

O insanlar sizin her türlü şartlarınızı kabul edip, sizin sunduğunuz ödeme biçimine evet diyorlarsa bu onlara reva mıdır ?

Yapım ekibiniz değişti diye bugüne kadar kahrınızı çeken fedakar ekibinde değiştirilmesi hangi vicdana sığar ?

Ve ondandır bu haklı tavır...

İşte ondandır bu haklı duruş....

Parayla pulla alakamız yok bizim....

Sadece hakkımızı arıyor ve emeğimizi savunuyoruz...

Bu satırları sadece sektörü aydınlatmak adına yazıyorum.....

Saygılarımla,

KEMAL UZUN

ANS PRODÜKSİYON’UN AÇIKLAMASI:

Birkaç gündür bazı sosyal medya kanallarında yapımcılığını üstlendiğimiz "Aşk Ekmek Hayaller" dizisininin yapım ekibini, ücretlerini talep ettikleri için işten çıkardığımıza ve ücretlerini ödemediğimize yönelik bir takım haberlerin dolaştığını ve sektörden bazı çevrelerin de kasıtlı olarak bu haberi yayma çabasında olduğunu eshefle tespit ettik. Bu haberlerde yer alan anlatım maalesef tek taraflıdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Altıncı bölüm itibari ile işin Uygulayıcı Yapımcılığına, bu sektöre uzun yıllardır emek vermiş ve daha önce de defalarca ANS ile çalışmış olan Mahmut Kayimtu getirilmiştir. Kayimtu, işin menfaatini gözeterek -her yapımda olabileceği gibi- ekip içinde bazı değişiklikler yapmak istemiştir. Ancak, bazı ekipler bu değerlendirmeye aşırı tepki göstermişler ve adeta şantaj yaparcasına, değiştirilmesi gereken ekiplerin gitmesi halinde kendilerinin de gideceklerini söylemişlerdir. Bu durumda ANS olarak biz Uygulayıcı Yapımcımız Mahmut Kayımtu'nun kararının arkasında duracağımızı ve isteyenin gitmekte serbest olduğunu bildirdik. Sonuçta; Set, Kamera, Işık ve Makyaj ekibi işten ayrıldı. Sanat, Kostüm, Prodüksiyon ve Ses ekipleri ise yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte yollarına devam etmektediler. Bütün bu süreçte Yönetmenimiz Kemal Uzun ise, ekibi ile hareket etmenin doğru olduğuna inandığını ve onlarla birlikte ayrılma kararı aldığını bildirdi. Biz de yönetmenimizin bu kararını saygı ile karşıladık.

İşin ödeme kısmına gelince, bizim ekiplerimize yapılan ödeme takviminin sektördeki rutin ödeme şeklinden hiçbir farkı yoktur. Bu ilk 5 bölümde bizimle çalışmış ve ayrılmış olan tüm ekip için de geçerlidir. Bunun dışında asılsız haberlerde ifade edildiği gibi, bir yapım ekibinin sadece ücretlerini talep ettikleri için işten çıkarılıyor olmaları mümkün değildir. Bu sektörde çalışan herkes bunun böyle olmadığını bilir. Zaten bu söylentilerin asılsız olduğunu gösteren en güzel kanıt, mevcutta var olan ve yeni gelen ekiple birlikte yollarına devam eden arkadaşlarımızdır.

Bu nedenlele şirketimizi yıpratma niteliği taşıyan bu haberlere itibar edilmemesini ve sektörde 20 yılı aşkın süredir var olan firmamızın bu konularda ki hassasiyetini hatırlatma gereği hissettik. Eminiz ki bu haksız karalama kampanyası bu açıklama sayesinde tatlılıkla son bulur. Bu vesileyle 2014'ün ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz.

ANS Prodüksiyon