T24 LogoT24 Logo

Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

09 Ocak 2014

Aşk Ekmek Hayaller dizisi ekibi ekmek kavgasında

Kore dizisini alıp Brezilya dizisi kıvamına getirip Türkiye’de yayınlamışlar.

Show TV’de yayınlanan, başrollerini Berna Laçin, Burak Hakkı, Sinan Tuzcu ve İrem Altuğ'un paylaştığı "AŞK EKMEK HAYALLER" dizisinde set çalışanlarına dizinin yapım şirketi ANS Productions ödeme yapmamış ve de set çalışanları alacaklarını talep ettiği için de hepsi birden işten çıkarılmışlar.

Ve de ekibinin arkasında duran yönetmen Kemal Uzun da kendi isteğiyle diziden ayrılmış. Uzun, zaten sektörde duruşuyla ve rejisiyle beğendiğim yönetmenlerdendir. Bu davranışıyla da çok güzel bir davranış sergilemiş.

Benim televizyon yazarlığına başlamama neden olan olaylardan biri de budur, yıllarca bu olaylara şahit oldum, gördüm, yaşadım, duydum, üzüldüm...  Futbol oynamayı bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan bir futbolcu gibi sayılırım... Set çalışanlarını haklarını dile getirmek, korumak da boynumun borcudur!

Setlerde çalışmak başka bir yaşam formudur. Ne gündüzünüz ne geceniz olur, hayatta her şeyden fedakarlık edersiniz, bir de emeğe saygı yoksa asıl acı olan olaylar başlar maalesef.

Benim daha ilk bölümünden itibarenerken gidici olacağını düşündüğüm dizilerden biri: Aşk Ekmek Hayaller. Dizinin, İzleyiciyi hiçbir zaman ele geçirmeyecek bir senaryosu ve atmosferi mevcut başından beri.

Kore dizisini alıp Brezilya dizisi kıvamına getirip Türkiye’de yayınlamışlar.

Bu son olay da tuzu biberi oldu. ANS Productions’ın sahibi Abdullah Oğuz, umarım bu konuda bir açıklama yapacaktır.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

diziset çalışanlarıset emekçilerians productions

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24