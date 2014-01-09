Aşk Ekmek Hayaller dizisi ekibi ekmek kavgasında

Show TV’de yayınlanan, başrollerini Berna Laçin, Burak Hakkı, Sinan Tuzcu ve İrem Altuğ'un paylaştığı "AŞK EKMEK HAYALLER" dizisinde set çalışanlarına dizinin yapım şirketi ANS Productions ödeme yapmamış ve de set çalışanları alacaklarını talep ettiği için de hepsi birden işten çıkarılmışlar.

Ve de ekibinin arkasında duran yönetmen Kemal Uzun da kendi isteğiyle diziden ayrılmış. Uzun, zaten sektörde duruşuyla ve rejisiyle beğendiğim yönetmenlerdendir. Bu davranışıyla da çok güzel bir davranış sergilemiş.

Benim televizyon yazarlığına başlamama neden olan olaylardan biri de budur, yıllarca bu olaylara şahit oldum, gördüm, yaşadım, duydum, üzüldüm... Futbol oynamayı bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan bir futbolcu gibi sayılırım... Set çalışanlarını haklarını dile getirmek, korumak da boynumun borcudur!

Setlerde çalışmak başka bir yaşam formudur. Ne gündüzünüz ne geceniz olur, hayatta her şeyden fedakarlık edersiniz, bir de emeğe saygı yoksa asıl acı olan olaylar başlar maalesef.

Benim daha ilk bölümünden itibarenerken gidici olacağını düşündüğüm dizilerden biri: Aşk Ekmek Hayaller. Dizinin, İzleyiciyi hiçbir zaman ele geçirmeyecek bir senaryosu ve atmosferi mevcut başından beri.

Kore dizisini alıp Brezilya dizisi kıvamına getirip Türkiye’de yayınlamışlar.

Bu son olay da tuzu biberi oldu. ANS Productions’ın sahibi Abdullah Oğuz, umarım bu konuda bir açıklama yapacaktır.