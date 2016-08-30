“Arkadaşlar İyidir” mi emin değiliz ama bahtlar dönüşür

Geçen yaz “Bahtlar dönüşsün izleyici mutlu olsun” başlıklı bir yazı yazmıştım.

Bu yaz ve bu yeni sezonda da değişmedi ve izleyicinin en sevdiği baht dönüşümü odaklı diziler başladı. Kahramanlarımızın bir anda başlarına gelen bir olay ya da verdikleri bir kararla geçirdikleri değişim iyi olsun kötü olsun, izleyici bu dönüşümü çok seviyor. Yayınlanma sıralarına göre sondan başlayarak değineyim. Yarın devamı…

Arkadaşlar İyidir- Show TV

Arkadaşlarla ilgili yapılmış en iyi film bence Danny Boyle ustanın Shallow Grave filmidir. İnsanoğlu’nun çıkarları için arkadaş markadaş tanımadan nasıl şekil alabileceğine dairdir.

İşte insanoğlu bazen öyle bir travma yaşayabilir ki, bunu yaşatan arkadaşından intikamını almak için yaşar. Koşullar sizi yönetir. Hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerdir.

***

Yapımcılığını O3 Medya’nın yaptığı, dizi öncelikle yeni başlayan diziler arasında en az tanınan cast ile en cesur iş. Aslı Melisa Uzun, İdris Nebi Taşkan, Su Kutlu, Akın Akınözü, Hayal Köseoğlu hepsi çok yetenekli. Gençlerden sadece daha çok Su Kutlu’yu tanıyoruz ama onu da Gizem olarak bu harika performansla izleyince meğer tanıyamamışız diyoruz. İkinci güzel yan ise gençlerin sevdiği özel müzikleri keşfetmiş olup yer vermesi. Ben, Arkadaş şarkısının yeni coverını da sevdim. Dizinin gidişatına biraz ters düşecek şimdiden belli…

Tanıtımlarından ah ne de güzel bir arkadaşlık hikayesi izleyeceğiz derken, ters köşe olduk bölüm sonunda. Bu aslında izleyicinin en sevdiği diğer konu: İntikam. Bir kızın, babasının ölümüne sebep olduğunu düşündüğü diğer kızdan intikamı. ’'...ben ise yaşlandığımı babam ölünce anladım. hayatta her şeyin telafisi var ölümün yok... “diyen Gizem, bu travmanın intikamını ve elinden alınan her şeyin intikamını alacak. Gizem’in baba ölümüyle yaşadığı baht dönüşümü büyük. İzleyici mutlu.

Deneyimli oyuncu Neslihan Yeldan ise adeta döktürüyor, hayran kaldım.

İlk bölümün en dikkat çeken diğer karakteri Eren olarak İdris Nebi Taşkan müthiş bir keşif. Batman’in Robin’i Chris O'Donnell’in ilk zamanlarını ve Hızlı Öfkeli Paul Walker’ı hatırlattı bana.

Babasının çocuk oyuncu olması için epey zorladığı şiddet gösterdiği Eren, büyüyünce bunun travmasını yaşıyor ve kardeşinin aynı kaderi yaşamaması için çaba veriyor. Bir dizide çocuk oyuncuların da sesi olmak harika. Sette Ağlayamayan ve istenilen rolü yapamadığı için sıkıntıdan osuran çocuğun gözüne vicks sürülmesini görmüş biri olarak onların çalışma koşullarını ve psikolojilerini çok yazdım.

Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş birlikteliği Suskunlar dizisi kalitesinde bir gençlik dizisi yakalamayı başarmış. Senarist Ekin Atalar, müthiş gözlemci gençleri ve hayatı iyi tanıyor. Derdi en sağlam dizi benim için şu an.

Karakterleri hikayesi derin, castı yenilikçi, iyi bir dizi olmuş, yeni gençlik fenomeni olur.