Arda Kural'ı rahat bırakın!

Saba Tümer’i severim, pozitifliğini, kahkahasını... aslında çok da duyarlı olduğunu da düşünürdüm taa ki dünkü yayınını izleyene kadar.

Tümer, dün yayına konuk olarak Arda Kural’ın bir oyuncu arkadaşını ve eski yapımcısını çıkarttı.

Şu anda tedavisi süren bir insan var ve bu insanın da ailesi, arkadaşları ve hayran kitlesi var.

Bir yayın yaparken sorumluluk duygusunu kaybetmemeli, arkası, sonuçları düşünülmeli.

Ne konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz, amacınız ne diyerekten yayına atlamak geldi içimden benim de tıpkı hayranları gibi... oraya çıkan insanlarla Arda Kural’ın durumunu konuşmanın kime ne faydası vardır.

Tek faydası şu olur; o da reyting sağmak.

Arda Kural, durumunu şu sözlerle zaten en iyi şekilde anlatmıştı;

‘Hayatta herkesin zor anları olmuştur. Kimimiz bu durumlarda belli yaralar alırız. Ben de fazla yıprandım ve bu sorunları aşamadım. Topluma yeniden faydalı olmak adına, sorunlarımı uzmanların kontrolü altında çözmek için hastaneye yattım. Ancak yaşadığım sürece şizofreni ya da bir başka teşhis konmadı. Tedavim sürüyor. Şizofreni hastası değilim ve inşallah en kısa süre içinde toparlanıp eski sağlığıma kavuşacağım! Hakkımda söylenen her türlü olumsuz söze, kendimi kapattım. Tek düşündüğüm şey sağlığım. Hakkımda kötü konuşanları Allah'a havale ediyorum!’

Hayatta her an, herkesin başına bir şeyler gelebilir ve insanız, tek başımıza mücadele edemeyebiliriz, yardıma ihtiyacımız olabilir. Arda’ya en güzel desteği de Lise Defteri adlı dizide birlikte rol aldığı Ece Erken verdi. Etrafındaki herkes de artık bir susmalı ve televizyonlara çıkmamalı.

Dilerim ki Arda Kural mücadelesini kazanır en kısa zamanda.

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Ve bu program, sosyal medyada da çok tepki aldı haklı olarak.

@AydilgeSarp: Arda Kural'ın ev arkadaşı da oyuncuymuş, tabi nerden nemalanırım düşüncesiye çıkmış Saba Tümer'e. Oturmuşlar hep beraber postmodern dedikodu

‏@MericMnts: Arda Kural'ı anlayamazsınız ve halini asla bilemezsiniz. Sadece reyting için haber yaparsınız ve duygu sömürüsü olarak kullanırsınız.

@anilnefer: @saba_t arda kural icin yaptiginiz haber cok cirkindi lutfen daha dikkatli olun .

‏@ozdenmeric: Bu arada bugün Saba Tümer Arda Kural için yerlerde, yok şizofrenimi az sonra az sonra dedi. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Ayrıca hastalık bu

‏@gulenkmrc: @saba_t olmadi gercekten. Sizin gibi bir programciya, arda kural'in rahatsizligi uzerinden reyting almaya calismak yakismadi. #otursifir

‏@dayla35: @saba_t hic mi konu,hic mi konuk kalmadi yazik degilmi arda kural i bu sekilde ifşa ediyorsun sanane, bizene

‏@_akatriel_: @saba_t arda kural`in hastane goruntulerini vs. yayinlamak ne kadar etik ?? bence hic dogru degil

‏@GulizYilmaz: Arda Kural'ın gizlice çekilen hastane fotoğrafını yayınlamak için kimden izin aldınız? Bu durumu nasıl kullanırsınız? Pes! @ShowTV @saba_t