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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

17 Temmuz 2016

Apokaliptik mi? Türü olmayan bir temmuz...

Acun Ilıcalı’dan bir ilk...

15 Temmuz akşamı ne olup bittiğini kara kara yine Twitter’da anlamaya çalışırken bu kez malum birçok olaya kayıtsız kalan haber kanalları da bize eşlik etti.

Üstümüzden uçakların geçtiği, sokakta tankların gezdiği, halkın sokağa döküldüğü, 161 şehidin verildiği, camilerden defalarca selanın okunduğu bu apokaliptik korku dolu ve bir film türü tanımı bile bulamadığım bu gerçek gecede basın özgürlüğü de asıl “darbe”yi aldı.

Hiç unutulmayacak ilk kez gördüğümüz şeylere şahit olduk basın ve tv tarihi adına, TRT’ye baskın ile başlayan...

 

Darbe alan bu basın özgürlüğünde kimler Türk televizyon tarihine kazındı?

 

Tijen Karaş: TRT’de zorla bildiri okurken İçinde yaşadığı büyük korkuyu pek de izleyiciye hissettirmediği için...

Hande Fırat: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmeyi o yaptı ve daha önce hiç yapılmamış sıradışı bir yöntemle, Erdoğan’ın da karşı olduğu sosyal medyadan bir araç: Facetime ile...

Başak Şengül:  Doğan Medya Center’a girip CNNTÜRK yayınını ele geçirilene dek son ana kadar yüzünü göremesek de sesiyle soğukkanlılığını çok iyi koruduğu için.

Erdoğan Aktaş ve Ferhat Boratav ve CNN TÜRK: Onlar CNN TÜRK’ün şu anki beyinleri, müthiş kriz yönettiler... Yılların deneyimi ve zekasıyla olacakları sezdiler... Önce rejiyi boşalttırıp Başak Şengül’ün sunuma devam ettirdiler, asker yayın nasıl kesilecek dediğinde Aktaş yok rejiden herkes çıktı diyerek hayran bırakan bir trickle kazanan oldu ve ekranını kararttırmadı... Bu yaptığınız çok yanlış dedi askerlere, herkes boşaltsın en son ben ineceğim dedi, çalışanlarını korudu. Zaman zaman yayına girdi bilgi verdi, sesini mümkün olduğunca yüksek kullandı askerle konuşurken... izleyici ve en önemlisi de panik içinde izleyen CNNTÜRK çalışanı yakınları için... (sadece yayına dönüşte keşke aralarında Başak Şengül de olsaydı... içimize daha bir su serpilirdi)

Bu yayıncılık başarısı belki de bu dünya televizyon tarihinde bir ilk oldu.  Ve tabii ki yayına tekrar başlanacağı esnada stüdyoda heyecanla duran kameraman Sinan kardeşime de helal olsun.

CNN TÜRK’ten Hürriyet’e geçtiler ve Hürriyet 16 Temmuz’da baskı yapamadı...

Digitürk binası da ele geçirildi, bir süre tüm yayın gitti...

                                                 *

Basına darbe bu kara gecede korku yaşatılan tüm basın mensuplarına büyük geçmiş olsun...

 

Acun Ilıcalı’dan bir ilk

 

600'den fazla şehit haberine, büyük şehirlerde terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırılara kayıtsız kalarak evlilik programı vb.ye devam eden kanallar da darbeye sessiz kalamadı ve Meclisin olağanüstü toplantısını istisnasız hepsi canlı verdi.

Diğer ilginç ilk ise Survivor’dan başını kaldrımayan son günlerde daha fazla reyting ihtirasıyla rejiden gelen memelere zoom yapalım sesi ile konuşulan TV8’in darbe girişimi sonrasında NTV haberlerini ve yayınını vermesiydi...

                                                 *

'Whatsapp'tan organize edilen kabus,

'Facetime'da halkın sokaklara çağrılmasıyla devam etti,

'Twitter'dan izledik.

Şu anda ise ölen 161 insanımıza içim acırken... Televizyonda tüm ülkede halkımızın bayram havasında bayraklarla meydanlarda coşmasına hayretle şahit oluyorum.

Tamam darbe bertaraf edildi evet yaşasın demokrası de... Yas kelimesinden de haberiniz olsun artık...

 

 

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