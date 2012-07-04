Ama rezil olamayız…

Star TV’nin yaz ekranında sabah kuşağında Ayşe ile Alişan başladı.

Yıllardır sunuculuk yapan Ece Erken'den Ayşe Özyılmazel'e gönderme yaparak, "Herkes sunucu olamaz, kamera herkesi sevmez, seyirci asla affetmez" diye tweet attı.

Ayşe Özyılmazel, "Ne yapayım ben de böyleyim" diyerek savundu.

Bence, Ayşe ile Alişan’ın yaz sezonunda başlama nedenleri üzerinde durmalı. Çünkü kanallar özelikle ana kanallar yaz ekranında pek sıfırdan sabah kuşağı yapmazlar.

Tahminim şu ki; Melek Baykal’ın sunduğu Melek bir türlü beklendiği, tahmin edildiği gibi olmadı, gitmedi ve hala da Star TV’nin Melek konusunda yeni sezona dair kafasında soru işaretleri olduğunu düşünüyorum.

O nedenledir ki; hazır Ayşe Özyılmazel gündemde, Alişan da değişmez sabah kuşağı partneri oldu, biz bir ikisini deneyelim yazın, tutarsa gelecek sezon da devam ederler düşüncesi hakim gibi.

Tabii bütün bunlar benim tahminlerim, hiçbir duyum olmaksızın.

Gelelim herkesten sunucu olur mu olmaz mı… olmaz olur mu hiç…

Sadece rezil olamayız… Murathan Mungan’ın sözü, 'Türkiye'de her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız.'

Bu ülke kanalları ne sunucular gördü zaten yoktular.

Olur olur herkes sunucu olur…

Doktorlar ve korku filmi klişeleri

Geçen yaz Show TV’nin adını artık Doktorlar olarak değiştirelim diye imza kampanyası yapılacaktı neredeyse. Neyse ki yeni sezonun başlamasıyla artık Doktorlar olmayacağının müjdesini vermiştik.

Ancak efsane geri döndü ve yaz sıcağında başladı, tıpkı korku filmlerinde bir türlü ölmeyen katil kodu gibi, hani tam oh geberttim katili der kahramanımız birden bacağına yapışıverir.

Ne diyeyim Doktorlar’ın tekrar başlaması bana bütün bunları aklıma getirtti.

Show Tv, Doktorlar’ı yayınlayarak marka değerine zarar veriyor, ama bu kimin umurunda ki yaz ekranındaki boşluklar dolsun maksat.

Aslında bu bütün kanalların kurtarıcısı; Kanal D’de Aşk-ı Memnu da yeniden doğdu ama tekrar açısından Doktorlar’a yanaşamaz.

Doktorlar da tam da işte korku filmlerindeki 9 canlı karakterler gibi.

Ağır Roman’a itirazım var

Bazı filmler bazı yönetmenlerin son noktaları oluyor derim hep Ağır Roman için. Mustafa Altıoklar’ın en iyi filmidir. İyi bir edebiyat uyarlamasıdır. Castı, oyunculukları çok başarılıdır.

Okan Bayülgen, Salih karakteri ile oyunculuk dersi verir ve Müjde Ar, Mustafa Uğurlu, rahmetli Savaş Dinçel……

Sinemamızda benim için kıymetlilerdendir.

İşte Ağır Roman’ın dizisini yapalım demişler. Yeni sezonda Star TV’de olacakmış.

Cast iyi görünüyor; Tamer Tıraşoğlu, Begüm Birgören, Sumru Yavrucuk, Nesrin Cevadzade, Özge Özpirinçci, Murat Daltaban, Onur Saylak ve Erkan Bektaş.

Ama önümüzde bu denli başarılı bir film uyarlaması varken, ben dizi olmasına fena karşıyım.