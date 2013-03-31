'Akrep'i, ters köşe bir rol olduğu için kabul ettim'

Günay Karacaoğlu, ilk kez komedi dışında bir tür dramda, ‘20 Dakika’ dizisinde Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı Melek’in düşmanı Akrep ile ekranlara geliyor

Günay Karacaoğlu, son yıll arda ‘Basit Bir Ev Kazası’ adlı tiyatro oyunundaki rolüyle pek çok ödül aldı, almaya da devam ediyor. Onu başarılı komedi per formanslarıyla çok seviyorum ama Karacaoğlu, ‘20 Dakika’ dizisinde kötü bir karakteri de canlandırarak kendine hayran bıraktı...





Televizyonda hep görmeyi istediğim isimlerdensiniz. Sizi genelde komedide izledik ama ‘20 Dakika’da ilk kez çok başarılı bulduğum kötü bir karakter, Akrep ile karşımıza çıktınız. Nasıl kötüyü canlandırmak? Her oyuncunun isteği midir?

Teşekkür ederim. Her oyuncu hayatı boyunca farklı farklı roller oynamak ister. Akrep bugüne kadar oynadığım karakterlerden çok farklı; o yüzden Akrep’i oynamak da benim için çok büyük bir keyif.



Aristo der ki; insan ne iyi ne kötüdür, eğilimleri vardır. Sizce Akrep nasıl bir karakter? Birine sadece kötü demek doğru mu sizce, Akrep’in de iyi yönü çıkacak gibi geliyor bana?

Kimse kötü doğmaz ya da kötü olayım diye bir çabası yoktur, her şeyin bir nedeni vardır, kötü belki de en iyiydi, en hassas, en sevgi doluydu. Bir şey oluyor, canı yanıyor sonra gardını alıyor hayata karşı, kaybedecek bir şeyi kalmayınca kötülük başrole yerleşiyor... Akrep için de öyle.



Bana dizide Melek ile Akrep arasında geçmişten bir bağ çıkacak gibi geliyor...

Geçmişten bir bağ çıkar mı bilmiyorum. Senaristlere sormak lazım.

Tuba Büyüküstün ile ‘Gönülçelen’de kardeştiniz, şimdi ise düşman... Aranızda müthiş bir uyum var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Etkili oldu tabii ki ama senaryodaki Akrep karakteri ters köşe bir roldü ve böyle bir deneyim yaşamak istedim.



‘Yeditepe İstanbul’ bence şimdiye kadar yapılmış en ayrıcalıklı dizilerden biri. Sizi de Önem olarak izlemiştik. Sizin için ne ifade ediyor dizi?

‘Yeditepe İstanbul’ benim için çok farklı, çok kıymetli bir projedir. Çok sahici ve samimi bir senaryonun içindeydik bütün oyuncu arkadaşlarımla.



‘Basit Bir Ev Kazası’ ile yıllardır birçok ödül aldınız. Oyun ile Songül karakteri ile kadınlara, ilişkilere dair neler anlatmak istiyorsunuz?

Evlilikte iki kişilik bir hayatın zamanla giderek tek kişilik bir hayata dönüşmesi ve bunun sonucunda kaçınılmaz karşılıklı yalnızlaşmayı anlatıyoruz.



Sinema, tiyatro ve televizyonda proje seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle senaryoya ve senaryodaki canlandıracağım rolün bendeki duruşuna bakarım. Benim o rolü ne kadar zenginleştireceğim önemli. Seçimleri buna göre yapıyorum.

(27 Mart 2013- Hafta Sonu Dergisi)