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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

28 Şubat 2012

Akademinin ayıbı

Her sene törende In Memorium bölümü yapılır ve bu bantta sinemaya emeği geçen hayatını kaybetmiş sanatçılar anılır.

 

Dün  84. Oscar Ödülleri’nin yayınından bahsetmiştim. Her sene törende In Memorium bölümü yapılır ve bu bantta sinemaya emeği geçen hayatını kaybetmiş sanatçılar anılır.

Ancak meğer o öyle değilmiş sinemaya emeği geçmiş bir sanatçı olması yeterli değilmiş!

Maalesef trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden bir sinema ustası, sinema dahisi Theo Angelopoulos’un adı geçmiyordu bantta.

Ve elbette ben de içimden hemen geçirdim, Twitter’da da Akademi’nin büyük ayıp yaptığına dair görüşler vardı.

Bir ustanın görmezden gelinmesi neticesinde bir anda Oscar töreni karardı gözümüzde.

Yekta Kopan bu tepkileri hemen arada dile getirdi ve çok emin olmamakla beraber ‘In Memorium’da yer alabilmek için Akademi’ye emeği geçmiş, aday olmuş, ödül almış olmak gerekiyormuş’ şeklinde…

Bir de anılanlar 2011’de hayatını kaybetmişti, Angelopoulos ise 2012’de görüşü var…bu daha anlamsız bir sebep ki, gerçekliği yok. Çünkü yer alan Whitney Houston 2012’de öldü.

Peki Steve Jobs vardı In Memorium’da …Executive diye geçti?!

Anlamlandıramadım.

Akademi bence bundan sonra bu kuralı değiştirmeli…

Eğer neden bu kuralsa böyle bir kural varsa bu sinema sanatına yapılmış bir ayıptır, bir sinema ustasına yapılmış bir utançtır.

Bu durum sinema sanatının ödüllendirilmesini de sinemaya emeği geçenlerin anılmasını da değersiz kılıyor.

Esperanza Spalding what a wonderful world klasiğinin söyledi canlı olarak In Memorium eşliğinde,

benim ise içimden what a pity world diye de bir şarkı da olsaydı keşke diye geçti…

 

***

 

Yabancı bir sitede Who Was Left Out of the Oscars ‘In Memoriam’ Montage? adlı yazıda belirtilmiş.

2012’de hayatını kaybeden ve Dracula filmiyle 1992’de Oscar kazanan kostüm tasarımcısı Eiko Ishioka, yönetmen Raoul Ruiz, oyuncular; Jeff Conaway, Michael Gough, Harry Morgan  da yok. Düşünün Akademi hizmeti şartnamesi varsa kazanan isim de unutulmuş.

 

Twitterdan, Angelopoulos’un In Memorium’da yer almamasına tepkiler;

 

Cem Altınsaray ‏ @altinsaray gidenlerde angelopoulos yok! törenin sürprizi buymuş meğer.

Doğu Yücel ‏ @doguyucel    Angelopoulos'ın Oscar'da In Memorium'da anılmaması büyük skandalmış.

Goololur ‏ @Goololur #Oscars töreninde Angelopoulos gibi bir yönetmen anılmadıktan sonra Artist en iyi film seçilmiş neye yarar.

Onur Kurnaz ‏ @onurkurnaz Oscar'ın bu yılki In Memoriam bölümüne baktım da çok büyük bir isim atlanmış: Theo Angelopoulos. Yanlış mı gördüm dedim ama yok, atlanmış.

Mehmet Doğan ‏ @memdogan Oscar töreninin gidenler bölümünde Angelopoulos'a yer vermemişler! Benim için Oscar bitmiştir. Daha da gelmem!

donkey_oaty ‏ @donkey_oaty

No mention of Greek director #Angelopoulos during the #Oscarsmemorium montage. Am I right or did I just miss it?

Özge DéRAN ‏ @OzgeDeran Theodoros Angelopoulos'u anmamak büyük bir ayıp oldu gerçekten, akademi kendi içerisinde tıkalı kalmış, popülist kurumun teki.

Dennis Mihalatos ‏ @Dmihalatos Surprised and disappointed that Theo Angelopoulos was not mentioned #inmemorium

 

 

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