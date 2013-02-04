Ah Hababam!

Erler Film Akasya Durağı’ndan birçok isimle yeni bir dizi yaptı. Adı Bizim Okul.

Castta kimler yok ki; Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Cem Davran, Pınar Aydın, Gizem Soysaldı, Bican Günalan ve Volkan Severcan...

Dizi dünyamızda Hababam Sınıfı esinlenmeleri her daim oldu. Bunların en başarılısı da Hayat Bilgisi olmuştur. Hatta dizi tekrarı konusunda rakip tanımayan Show TV hala tekrarlarını yayınlamakta. Şu aralar ise bu ekolden giden bir Pis Yedili var. Ki Show TV, o kadar çok tekrarını veriyor ki Doktorlar tekrarı rekorunu da egale ediyor. Bu arada çöküş devri yaşayan Show TV’nin tek dizisinin Pis Yedili olduğunun da altını çizeyim.

Hatta Hababan Sınıfı’nın dizisinin yapılacağı haberleri çıkmıştı, cast çalışmaları konuşuldu ama bir türlü olmadı, iyi ki de olmadı şiddetle karşı çıkmıştım. Yayınlanacağı kanal da şu an kendi sonunu kendi hazırlayıp tarih olan TNT kanalıydı.

Bizim Okul’a gelince adapte olayım diye çok zorlandım ama grotesk karakterler ve sevmedğim oyunculuklar içinde kaldım. Aynı hikayeler, aynı yan karakterler, aynı hikayeler üstelik daha da aşağı giden bir ivmeyle...

Hayat Bilgisi’nde de örneğin Almanya’dan gelen Türk karakteri vardı. Bizim Okul’da da çok fazla yan hikaye var. Bir bölümde kültür şoku, kan davası, lösemi, çocuk gelinler v.b. derken aklıma her şeyi anlatayım derken hiçbir şeyi tam olarak anlatamayan Güneşi Gördüm filmi geldi.

Gördüğüme sevindiğim ise Cem Davran oldu. Dizinin olumlu öğesi ise müzikleri bence, Murat Evgin’e ait.

Sonuç olarak Hababam Sınıfı kıymetlimizdir, tektir. Dizi çalışmaları eğreti kalıyor.

Show TV kaçırmış bu diziyi

Fox TV’de başlayan Ali Ayşe’yi Seviyor dizisini kesinlikle çok sevdim. Senaryosu sıradan kesinlikle ama yaratılan dünya, mahalle güzel. Rejisi, castı çok başarılı. Hakan Yılmaz, Salih Kalyon, Nur Erkul ve Şennur Nogaylar başroldeler.

Dizi dün yayınlanan 2. Bölümüyle Twitter’da #benceilkgörüşteaşk hashtagiyle 1. Sıraya yerleşti. Her zaman söylüyorum, doğru hasthtagi bulup dizide vermek önemli, bu kesinlikle dizinin adı olmamalı, izleyicinin devamını getirebileceği, katılım sağlayacağı türden olmalı. E aşk konusunda da herkesin bir fikri olunca....

Asıl gelelim Show TV’nin bu fırsatı da kaçırmasına. Dizinin tanıtımı günlerce Show TV’de döndü. Ancak dizinin yapımcısı NTC Medya ödemelerde sorun yaşayacağını düşünerek diziyi Fox TV’ye transfer etti.

Most Production bu kez şeytanın bacağını kırar

Başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Mustafa Üstündağ, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Allen'in oynadığı Most Production imzalı "Merhamet" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Merhamet; küçük bir kasabadan çıkma yoksul bir kız çocuğu olan Narin’in, bu koca dünyada azim ve inatla tutunuş hikayesi. Dizi, küçük bir kasabada başlayıp İstanbul’da devam edecek. Tıpkı Orhan Kemal kitapları gibi.

Hande Altaylı'nın 'Kahperengi' adlı romanından uyarlanan dizi ile Most Production, şeytanın bacağını bir sürelik durgunluktan sonra kıracak bence.