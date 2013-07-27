Ah basın özgürlüğü…

+ 1 kanalında deprem hızlı oldu ve usta haberci Uğur Dündar ve ekibi apar topar ara verdikleri kanaldan ayrılma kararı aldı. Halbuki büyük umutlarla başlayan bir kanaldı. Uğur Dündar, yönetimin haberlere müdahalesi sonucu görevini bırakma kararı aldı. NTV’den yayın politikası nedeniyle ayrılan ve epeydir ortalıkta görünmeyen Banu Güven’in dönüşü umut vericiydi. Gazetesiyle yolları ayrılan Ece Temelkuran da + 1’deydi. Hepsi haberciliğine ve duruşlarına güvenilir isimlerdi. Çok üzücü; basın özgürlüğüne maalesef bir darbe daha... Şu an ütopik duruyor bu koşullarda ama umarım gerçekleşeceği günleri görürüz. Banu Güven şöyle bir müjde verdi: “Benim istediğim, bu memlekette bağımsız ve yaptığımız işin tarifine uygun bir ‘haber kanalı’nın olması. Ayrımcılığa, sansüre, çifte standartlara yer olmayan, haberden, halk haberciliğinden korkmayan, emeğe saygı duyan bir kanalı da böyle düşünen girişimcilerin desteğiyle ancak gazeteciler kurup sahiplenebilir. Yeni ve sürdürülebilir bir model yaratmak gerekiyor. Bir grup deneyimli habercinin bu konuda boş durmadığı da bilinmeli. Umarım yakında bu konuda iyi haberler verebilirim.”

Kadir Doğulu gitti Melih Selçuk geldi

‘Pis Yedili’, gençlerin sevdiği dizilerden. Başrol oyuncularından Kadir Doğulu’nun diziden ayrılma kararı hayranları tarafından epey tepki aldı. Dizinin yapımcısı Gani Müjde, Doğulu’nun ayrılması üzerine Rüzgar karakterinin diziye dahil olacağını açıklamıştı. Rüzgar karakterini canlandıran isim, ‘Adını Feriha Koydum’ dizisinde Hazal Kaya’nın abisi Mehmet karakterini oynayan Melih Selçuk oldu. Selçuk’un sinema kariyeri de parlak. Semih Kaplanoğlu’nun ‘Süt’ filmindeki oyunculuğunu çok beğenirim. Ödül de almıştı. Ancak Melih Selçuk’un televizyonda hep biraz geri kaldığını düşünüyordum. Şimdi artık televizyon dünyasındaki asıl çıkışını yakalayacağından eminim.

Kim, hangi dizide?

• Kadir Doğulu’nun yeni dizisi Fox’taki ‘Fatih Harbiye’ oldu. Dizideki partneri ise daha önce yazdığım ödüllü genç oyuncu Neslihan Atagül.



• ‘Muhteşem Yüzyıl’da, kimin alacağı çokça merak konusu olan Sarı Selim rolü için Aras Bulut İynemli ile anlaşıldı.



• Alican Yücesoy, ‘Şubat’ dizisindeki farklı rolünden sonra ‘İntikam’da Beren Saat’in eski sevgilisini canlandıracak.



• Daha önce Şenay Gürler’in Fox’ta yayınlanacak ‘Görüş Günü Kadınları’ dizisinde olacağını duyurmuştuk. Diğer oyuncular da belli oldu: Semra Dinçer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Nesrin Cavadzade, İlhan Şeşen, Sinan Tuzcu, Alpay Atalan, Kemal Uçar ve Selim Erdoğan.

Haftanın sözü

“İzdivaç programı yapayım diye hiç düşünmedim. İzdivaç programları bana köle pazarlamak gibi geliyor. Kaç evin var, kaç araban var... Hoş değil. Benim düşüncelerime göre evlilik ve aşk böyle başlamaz.” Nilgün Belgün (Sanatçı)



Sosyal medyanın kazananı: ‘Güneşi Beklerken’

Gençlerin yeni gözdesi ‘Güneşi Beklerken’ başrol karakterleri #zeynepvekerem ile Twitter’da TT listesinde birinci sırada yer aldı.



Ece Dereli @EcesDeres

#zeynepvekerem #GunesiBeklerken Çok seviyorum bu diziyi. Herhalde herkes sevmiştir. Çünkü salı günü reytinglerde birinciydik.



T.C. Buse Ela Tan @busela

Her aşk #zeynepvekerem’in aşkı gibi başlar. İlk önce itiş kakış olur, sonra aşk yerini bulur.

(24.07.13 Hafta Sonu Dergisi)