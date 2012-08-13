Acımasız olma şimdi bu kadar!

Star TV'nin yaz döneminde başlayan ve sosyal ortamlarda da ciddi hayran kitlesi olan İbret-i Ailem dizisinin yayından kaldırılacağı haberi dizinin oyuncusu Zafer Algöz'den geldi.

Zafer Algöz, Twitter'daki hesabından 'SBT ölçümlerine göre yayın gününde 30. tekrarında 5. olan İbreti Ailem yayından kaldırıldı.' şeklinde tweet attı. Algöz’ün hesabından haberim yoktu o yüzden umarım sahtedir hesap dedim ama değilmiş.

İlk olarak Çarşamba günleri yayınlanan daha sonra Pazar akşamına alınan diziyi izlemeyi iple çekiyordum. Bu haber beni Üsküdar’a Giderken kadar üzdü. Hatta en son yazımda İbret-i Ailem de İşler Güçler’den sonra en çok güldüğüm iş. Senaryo Ankaralı kardeşler Murat Kaman - Emrah Kaman’a ait. Ve öyle komiklik olsun diye yapılan değil kafa yorulan replikleri olan bir senaryosu var. Ne diyeyim her iki diziye de katılarak gülüyorum.’ diye belirtmiştim.

Bir Gonca Vuslateri vardı örneğin kadın komedyenler sınıfında ödüllük olabilirdi. Müjdat Gezen’in haylaz dede karakteri, evin oğlu, anne hep bizdendi. Sadece komiklik yapmak için yapılan espriler kesinlikle yoktu, çok içimizdendi hikaye ve zekiceydi. Star TV, böyle bir kararı vermek için erken davrandı, bence hala dönebilir, bu diziyi ben olsam Akasya Durağı’nın karşısında yayınlardım, Pazar gününe alınması hatalı oldu. Kaldı ki reyting sistemimimizde hala büyük sorunlar var, yeni reyting sistemini beklemeye değecek bir dizi İbret-i Ailem.

Star TV acımasız olmasın, dizinin kalitesini ve tepkileri göz önünde bulundursun lütfen.

Twitter’da da dizinin kaldırılma haberlerine hayranlarından gelen tepkiler büyük;

Sinem ‏@sinemtulen

o kadar iyi oyuncular barındıran İbreti Ailem gibi bi diziyi yayından kaldıranların,oyunculuktan anladığını sanmıyorum.

Havva Yilmaz ‏@havva_yilmaz_35

@ibretiailem kanal icin hangisi daha önemli parami yoksa sosyal medyada olan hayranlarmi?dokunma star ibreti aileme...

Onur durmuş ‏@durmu_onur

İbreti ailem yayından kaldırılırsa bir daha star tv izlemem

Orkun Ölçekci ‏@OrkunOlcekci

Her guzel ve kaliteli dizi gibi @ibretiailem de yayindan kalkiyormus bizde oo @startv baya kaliteli isler yapiyo dicektik ama yine olmadi!

SiNa SeFa ‏@sinasefa

@ibretiailem Bir de bunu deneyelim; #ibretiailemyayindankaldirilmasinStar tv duyuyor musun?

Deniz❤Berat ‏@Deniz_Merlin

STAR TV AYIRMA BIZI IBRETI AILEMIZDEN @startv @ibretiailem#IbretiAilem

Dizi çekerek boşuna zaman kaybetmişim!

Suat Yalaz'ın yarattığı çizgi roman kahramanı Karaoğlan'dan uyarlanan 'Karaoğlan' filminin çekimlerini yapan Kudret Sabancı şöyle demiş: 15 yıldır bu filmi çekmek istiyordum. Keşke dizilerle boşa vakit kaybetmeyip film çekseydim.

Sabancı’nın böyle bir pişmanlık yaşaması şaşırtıcı zira kendisi dizi çeken yönetmenler arasında en astronomik rakamı alan yönetmendir.

Hem dizi çekip hem sinema yapan yönetmenlerden biri de artık beni şaşırsın, tvde para kazanıyorsunuz ama boş vakit olarak görüyorsanız o zaman bu açıklamalar talihsiz ve tutarsız kalıyor.

Laf anlatmamayı tercih ettiğim ve söyleyenine sadece gülümsediğim sözler