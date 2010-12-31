T24 LogoT24 Logo

Bekir Ağırdır

bagirdir@gmail.com

31 Aralık 2010

Yılbaşını kutlamak

Sık sık yeni Türkiye’yi anlamak, yeni gündelik hayatın ritmini anlamak türü gevezelikler...

Sık sık yeni Türkiye’yi anlamak, yeni gündelik hayatın ritmini anlamak türü gevezelikler yazarım. Buradaki kasıt elbette yalnızca yeniyi anlamak ile sınırlı değil, toplumu, insanı tanımak ve anlamak. Umutları, beklentileri, algıları, korkuları, tercihleri… 
Hepimizin bir toplum tanımı ve fotoğrafı var zihinlerimizde. Biz Türkler …. yaparız, ederiz, düşünürüz türü. Ya da kendimizi toplumdan ayırır, başlarız, “onlar şöyledir, böyledir”. Belki de yeniden, bir kez daha düşünmeliyiz: Bildiğimizi, tanıdığımızı sandığımız toplum ile gerçeklik arasında fark var mı? Tüm toplumu bizim akvaryum gibi mi sanıyoruz, yoksa topluma yalnızca bizim akvaryumdan mı bakıyoruz?
Çok sade bazı bilgilerin bile bu tanıma ve anlama sürecinde önemli olduğunu düşünüyorum ben. Örneğin kaç hanede ayakkabılar kapının önünde çıkarılıyor? Ya da kaç hanede hala erişte, salça yapılıyor? Kaç hanede yerde yemek yeniyor? 
Bu tür sorularda bile büyük olasılıkla bazı cevaplar, rakamlar hemen okurun zihninde de canlandı. Peşinden de ikinci sorular geliyor: Neden? Eğitimsizler, gelirleri yok, hala köylüler, değerleri öyle, dindarlar, başı açıklar/kapalılar ve benzeri cevapları sıralıyoruz. 
Bu akşam yeni bir yıla girerken belki merak edenleriniz vardır, ya da ne anlamsız bilgiler bunlar diyenleriniz. Ama emin olun bu tür küçük bilgiler hiçbir işinize yaramasa bile kim bilir belki bir gün bir yarışma programında işinize yarar.
Sorumuz şu, kaç hanede yılbaşı kutlanıyor? Bu basit soru bile biliyorsunuz hemen her yıl tartışılır, dinen haram olduğu için kutlanmaması gerektiği üzerinden sıkça konuşulur da. 

“Yılbaşında kutlama yaparız” cümlesine yüzde 48.6 oranındaki insan “hiçbir zaman” cevabı veriyor. “Nadiren” diyenler yüzde 13.5, “bazen” diyenler yüzde 13.5, “sık sık” diyenler yüzde 10.5 ve “her zaman” diyenler yüzde 13.9 oranında. 
Yılbaşı kutlamayanların neden kutlamadıklarına dair doğrudan bir soru ve cevap dizisi yok elimizde. Fakat aşağıdaki grafikte farklı demografik kümelere göre cevaplar var.

Grafiğin gösterdiklerini özetlersek, yaş ilerledikçe kutlama azalıyor, gençler daha fazla kutluyor. Eğitim seviyesi ve gelir seviyesi yükseldikçe kutlayanlar artıyor. Dindarlık seviyesi yükseldikçe kutlama azalıyor. Kırdan kente doğru gidilince, gecekondudan lüks konutlara doğru oturulan konut tipi niteliği yükseldikçe kutlama yükseliyor.
Bu veriler, yılbaşı kutlamasının yalnızca dini gerekçelere bağlı olarak değil, kentleşme ve modern hayata dahil olmanın gündelik hayattaki bir parçası olarak kutlanıp, kutlanmadığını gösteriyor denebilir. Yani kutlamamanın tek sebebi dini gerekçeler değil demek mümkün. 
Bu vesileyle sevgili okurların, aralarında olmaktan müthiş bir mutluluk ve onur duyduğum T24 ailesinin ve ülkemizin, gelen yılda daha aydınlık, keyifli, mutlu, umutlu günler yaşamasını diliyorum. 

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Yazarın Diğer Yazıları

MHP’nin siyasetteki özgül ağırlığı daha da artacak

Partiler ittifaka mecburlardı ve önümüzdeki dönem bu mecburiyet daha da güçlenecek

Partisini sorgulayan AK Parti seçmeninin gittiği adres MHP oldu

İttifak olmayan illerin tek kazananı MHP

İktidar bloku seçmeni rahatsız ve partilerini sorgulamaya başladı

AK Parti seçmeninin muhalefet blokuna geçmekten daha çok sandığa gitmeyerek tepkisini gösterdiği anlaşılıyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24