MHP tabanının belirgin özellikleri nelerdir?



Yaşanmakta olan siyasal kutuplaşmanın en belirgin tartışma alanlarında ve konularındaki tercihlerine bakıldığında da MHP tabanının belirgin karakteristikleri görülmektedir.

MHP seçmeninin yüzde 56’sı “devletin, Alevilerin dini inanışlarını diledikleri gibi yaşayabilmeleri için destek vermesi” fikrine sıcak bakarak “doğru” cevabı verirlerken, yüzde 23’ü “yanlış” yüzde 21’i de “ne doğru ne yanlış” cevabı vermektedir.

Buna karşılık MHP seçmeni “devletin, Kürt yurttaşların anadillerinde eğitim almalarını serbest bırakması” fikrine yüzde 72 oranında “yanlış” cevabı vermektedir.

MHP’li seçmenin yüzde 42’si “damadının/gelininin farklı mezhepten olması” fikrine, yüzde 26’sı da “damadının/gelinini farklı etnik kökenden olması” fikrine karşı çıkmaktadır.

MHP seçmeninin yüzde 79’u gerektiğinde siyasi partilerin kapatılmasından”, yüzde 60’ı “gerektiğinde askerin yönetimine el koymasından” yanadır.

Yine MHP seçmeninin yüzde 44’ü “Ak Parti iktidarının bazı alanlarda önemli reformlar yaptığı” fikrine karşı çıkarken, yüzde 65’i de “Ak Parti döneminde irticanın arttığı fikrindedir.



Benzer birçok siyasi tartışma konusunda MHP seçmeni, neredeyse CHP seçmeni kadar Ak Parti karşıtlığı üzerindeki bir kutbun öznesidir.

Nitekim daha önce yayınladığımız “toplumsal ve siyasal kutuplaşma” meselesine dair olan aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi MHP seçmeninin kutuplaşmanın içindeki pozisyonunu göstermektedir. Ak Parti iktidarıyla beraber başlayan ve 2007 seçimlerinden sonra giderek sertleşen ve toplumsal yaşama da yayılmakta olan kutuplaşma konusu olan temel tüm tartışmalardaki aldığı tutum ve tercihlerine bakarak hazırladığımız aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi MHP seçmeni, CHP seçmeni ile beraber Ak Parti karşısında net pozisyon almaktadır.



Nitekim Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da MHP seçmeninin yüzde 80’i “hayır” oyu verirken yüzde 20’si “evet” oyu vermiştir. Bir başka deyişle, Tarhan Erdem tarafından yayınlanan KONDA bulgularına göre 58 puanlık “evet” oyunun arasında 2 puanlık MHP’li seçmenin oyu, 42 puanlık “hayır” oyu arasında da 8 puanlık MHP’li seçmenin oyu vardır.

Halkoylaması öncesi son seçim olan 29 Mart yerel seçimleri sonuçlarına bakıldığında da MHP oyu 22 ilde yüzde 10’un altında, 23 ilde yüzde 11-20 aralığındadır. Yine MHP oyu 31 ilde yüzde 21-30 aralığında, 4 ilde de yüzde 31’in üzerindedir. MHP’nin 29 Mart 2009 seçimlerindeki oy dağılımlarına göre nasıl bir coğrafi oy tabanı olduğu aşağıdaki haritadan da görülmektedir.



Tüm bu bulgular ve veriler ışığında MHP’nin tüm ülkeye hitap eden, toplumun kesimlerinin derdiyle meşgul, coğrafi olarak Orta Anadolu, Akdeniz ve Batı Anadolu’ya sıkışmış, Kürtler ve Alevilerden oy alamayan, geleneksel muhafazakarların ve modernlerin bir kesimine sıkışmış, geleneksel hayat tarzlarının egemen olduğu orta ölçekli kentlerdeki, orta sınıflardan oy alan bir parti olduğu görülmektedir.



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