Şenay Eroğlu Aksoy ile söyleşi: Bazen odamda masa başında, bazen başka şehirlerde, bazen bir pastanede yazarım

A.F.Nujen: Yazıların, söyleşilerin hâlâ pek çok yerde yayımlanıyor. Yazının her türüne hâkim olmak güzel bir şey bence. Hepimiz bu kadar hâkim değiliz yazmanın her türüne. Dil alışkanlığı, ifade edebilme biçimi ve en önemlisi her türde de yazarken kendin olarak kalabilmek. Bana her zaman iyi geldiğini söyleyemem yazmanın, peki yazmak sana iyi geliyor mu? Yazan biri için yazmak nedir tam olarak senin görme biçiminle?