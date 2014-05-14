T24 LogoT24 Logo

Atilla Dorsay

aldorsay@yahoo.com

14 Mayıs 2014

Eski komünistler faşizmle nasıl buluştu?

Avusturyalı travesti ve sakallı Conchita Wurs, en ağır eleştiriyi Ruslardan aldı...

Faşizm, çağdışı bir koyu milliyetçiliğin bir yandan tek bir ırkı yüceltme, öte yandan her türlü farklılığı ve değişik kimliği ret ve mahkûm etme halidir. Bu yüzden faşizmin uç noktası olan Alman nazizmi, insanlık dışı uygulamalarını yalnızca başta Yahudiler diğer ırklara değil, başta eşcinseller olmak üzere farklı tercih sahiplerine de yöneltmiştir. Nazilerin toplama kamplarında, eşcinseller de Yahudilerin hemen ardından en çok mağdur ve mahkûm edilen bir azınlık olmuşlardır.

Şimdi, yıllar sonra, Alman faşizminin yok edilmesinden 70 yıl sonra, gelinen noktaya bakınız.  TRT’nin anlaşılması zor bir tavırla boykot ettiği, Avrupa pop kültürünün en büyük eğlencelerinden Eurovision’da birinciliği alan Avusturyalı travesti ve sakallı Conchita Wurs, en ağır eleştiriyi Ruslardan alıyor. Putin’in yardımcısı Dimitri Rogozin şöyle diyor:

“Bu sonuç, Avrupa’yla entegrasyondan yana olanlara Avrupa’nın geleceğini gösterdi: sakallı bir kız!”.

Rus sağcı lideri Vladimir Jirinovski ise şöyle buyurmuş:

“Bu, Avrupa’nın sonudur. Avrupa’da artık erkek ve kadın yok. ‘O’ var!.. Sovyet ordusu 70 yıl önce Avusturya’yı işgal etti. Ama Avusturya’yı özgür bırakmakla hata etmişiz. Orada kalmalıydık!”.

Bunları çağdaş Rus siyasetçileri söylüyor. O Rusya ki, Hitler gibi bir kasabı ve tarihin en eli kanlı çetesini dünya sahnesinden silmek için özgür dünyanın yanında yer almış,  Stalingrad Savunması gibi bir efsaneyi yaratmış, en çok kayıp veren halkların başında yer almıştı. Gerçi sonradan komünizmin de, en azından Stalin’in Sovyetler’inde uygulandığı biçimiyle, neredeyse  Nazizmi  aratmayacak bir baskı ve cinayet rejimi olduğu ortaya çıktı.

Yine de halk ayni halk, Rus kimliği ayni kimlik. Rejimler gelir gider, ama bir halkı yaratan o temel özellikler değişmez. Bu görüşler, bilindiği kadarıyla bizzat Putin’in görüşlerine de cuk oturuyor.

Ve diyelim ki Tayyip Erdoğan’ın ağzına pek yakışacak ve örneğin TRT’nin Eurovision’u dışlamasının nedeni olarak gösterilebilecek bu sözlerin (ki RTE’nin bu olaya da karışmamasını ve görüş açıklamamasını hayretle karşıladım!), komünizmin en azından insanlar arasında eşitlik ve ırkçılığı mahkum etme gibi temel öğretilerini yine 70 yıla yakın (1917- 1989) yaşamış ve de bir ölçüde benimsemiş olması gereken bir milletin liderlerinden gelmesi, bana inanılmaz görünüyor!...

Demek ki, bu küçük gibi gözüken pop-kültür olayı bize şunu gösteriyor: Tarih’ten gereken dersi alamıyoruz. Bir savaşlar, katliamlar, soykırımlar ve insanlık suçları çağı olan 20. yüzyılı çok iyi bilip hatırlaması gereken halklar bile, bunu yapamıyor. Ve ucuz bir popülizmin pençesine düşüveriyorlar. Sakallı Kadın, çok çekici bir imaj olmayabilir. Ama işte, gerçek hoşgörü bunu da kabul etmekten ve temsil ettiği isyan üzerinde düşünmekten geçiyor.

Olayın bizim için tek tesellisi de şu olmalı:

Demek ki onların da RTE’leri var. Yani, yalnız değiliz!..

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

atilla dorsayconchita wursnazizim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Trajik star kaderlerinin en ünlülerinden biri

Belki en güçlü yanı bir starla gerçek fan’ları arasındaki o sihirli, tariflere sığmaz ilişkiyi vermesindeki güç. Tüm o konser sahneleri; o kimi zaman gergin, ama çokluk, büyüleyici alışveriş. Hele o The Wizard of Oz’un unutulmaz şarkısı Over the Rainbow’un hep birlikte söylenmesi...

Noel zamanı korkmak isteyenler varsa....

Açık bir 'metoo' sosu var filmin... Baştan sona her şey kadınların gözüyle görülmüş, yazılmış ve hissedilmiş gibi. Senaryo yazarlarının ve yönetmenin kadın olması elbette buna katkıda bulunmuş olmalı

Bu esrarlı çiçekler mutluluk mu getirecek, felaket mi?

Bir yandan Frankenstein'dan beri sinemanın gözdesi olan, o dehşet yüklü ve korkunç sonuçlara yol açan bilimsel araştırmalar temasının yeni ve farklı bir örneği. Öte yandan aile kurumunun, insan ilişkilerinin, iş ve özel yaşam ikileminin yeni kıvrımları

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24