Paralel işler bunlar, paralel!

Her derde deva (!) oldu bu “paralel yapı.”

Gazeteci Hrant Dink’in 2007 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine yol açan suikast planının arkasında kim var?

Paralel yapı!

18 Nisan 2007'de işlenen ve failleri olay yerinde suçüstü yakalanan Zirve yayınevi cinayetinin arkasında hangi yapı var?

Paralel yapı!

2009 yılında BBP eski genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne sebep olan helikopter kazasının arkasında kim var?

Paralel yapı!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın parti liderliğini bırakmasına sebep olan 2010 yılındaki kaset şantajının arkasında nasıl bir yapı var?

Paralel yapı!

MHP'de bazı üst düzey isimlerin 2011 yılında siyaseti bırakmasına neden olan kaset şantajlarının arkasında kim var?

Paralel yapı!

7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarına ve hükümete dönük komplonun arkasında nasıl bir yapı var?

Paralel yapı!

Paris’te 2013 yılında Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez isimli 3 kadın PKK’lının suikast sonucu öldürülmesinin ardında kim var?

Paralel yapı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni tüyolar veya yeni malzemeler vererek 2014’te MİT Müsteşarına saldırtmaya çalışanlar kimler?

Paralel yapı!

Cizre’de 2015 yılının ilk haftalarında bir kısmı çocuk, çok sayıda vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan cinayetlerin ardında hangi yapı var?

Paralel yapı!

Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink’in 6 Ocak 2015'te Diyarbakır'da gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesinin, ardından bir Hollanda vatandaşının Hollanda'ya gitmek üzere bulunduğu İstanbul'da havaalanında gözaltına alınmasının ardında kim var?

Paralel yapı!

Doğru, insan bunca şeyi “tereyağından kıl çeker gibi” yapıp ardında tek bir iz dahi bırakmadan sırra kadem basan bir “yapı”nın olduğu yerde acaba devlet nerde(ydi), hangi paralel alemlerdeydi diye düşünmeden edemiyor!

Ayakkabı ve çikolata kutularını, saatleri, kasa kasa dolarları, sıfırlanamayan trilyonları, milletin anasını falan geçiyorum... Ama insan şunları düşünmeden de edemiyor:

Peki 2002 yılı İnsani Gelişmişlik Endeksi raporunda 85’nci sırada olan Türkiye’yi 2013’te 90’ncı sıraya gerileten icraatların ardında kim var?

2006’da Demokrasi Endeksi sıralamasında 88’nci sırada yer alan Türkiye’nin 2013’te 93. sıraya düşmesinin ardında hangi yapı var?

Türkiye’nin Dünya Hukukun Üstünlüğü Küresel Endeksi’nde son üç yılda hızla gerilemesinin ve temel haklar alanında 2011’de 58. sırada yer alırken 2014’te 78. sıraya gerilemesinin ardında kim var?

Eğitimdeki gerilemenin, 2003, 2006, 2009 ve 2012’de matematik, fen ve okuma alanlarında PISA testlerine tâbi tutulan liseli gençlerimizin OECD ülkeleri arasındaki sıralamada ya sonuncu ya da sondan üçüncü sıraya düşmesinin ardında nasıl bir yapı var?

Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 2000 yılında 50. sırada yer alan Türkiye’nin 2013’te 53. sıraya gerilemesinin ardında kim var?

2000 yılındaki büyüme temelli Küresel Rekabet Endeksi’nde 40. sırada olan Türkiye’nin 2014 raporunda 45. sıraya inmesinin arkasında hangi yapı var?

2007 yılında Küresel İnovasyon Endeksi sıralamasında 45. sırada yer alan Türkiye’nin 2014 raporunda kendisine ancak 54. sırada yer bulmasının arkasında kimlerin icraatlarının payı var?

Peki mutsuzluğumuzun ardında kim var? Türkiye’nin “dünya mutluluk sıralaması” 2013 raporunda (World Happiness Report) kendisine İsrail’in 66 sıra, Brezilya’nın 53, Malezya’nın 21, Angola’nın 16, Yunanistan’ın da 7 sıra gerisinde, ancak 77. sırada yer bulabilmesinin ardında nasıl bir yapı var?

Ve de son olarak, spor haberleri... FIFA Dünya Sıralamasında 2002’de 9. sırada yer alan Türkiye’nin 13 yılda 39 sıra gerilemesinin ve kendisine Zambiya ile Mali’nin bir üzerinde 48. rırada yer bulabilmesinin ardında kim var?

Sahi kim var? Kim?

Sakın bunların arkasında da bir paralel yapı, ne biliyim bir “paralel hükümet”, bir “paralel kabine” falan olmasın? Hakikisi seyir halindeyken paraleli dümene geçip bizi bu hallere düşürmüş filan olmasın?

twitter: @akdoganozkan