Siz, 'iki Türkiye'den hangisinde yaşıyorsunuz?

Türkiye’yi yönetenlere bakarsanız, “Yeni Türkiye” ile

her şey toz pembe...



Ekonomi coşmuş gidiyor, Türkiye uçuyor, dünya Türkiye’yi kıskanıyor.

Türkiye dünyaya meydan okuyor.



İktidarı elinde tutanları dinleyince, insan, “Acaba onlar başka biz başka bir Türkiye’de mi yaşıyoruz?” diye sormadan edemiyor.



En iyisi rakamlara başvurmak. Uluslararası saygın kurum ve kuruluşların, demokrasi, basın özgürlüğü, eğitim, iş kazaları, çocuk istismarı, gelişmişlik endeksi, güçlü pasaport gibi geniş bir yelpazede, Türkiye’yi dünyada nereye oturttuğuna bir bakalım.



1- Pasaport Index’in 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye 52. sırada yer alıyor. Vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısına göre yapılan değerlendirmede, bir sırada bazen birden çok ülke bulunduğundan, Türkiye’nin önünde aslında 87 ülke var.



2- The Economist Intelligence Unit’in 2017 dünya demokrasi endeksinde Türkiye 88. sıraya gerilemiş durumda. Kişisel özgürlükler, seçim süreci, siyasi katılım ve çoğulculuk kriterlerine göre saptanan tabloda, dünyanın yaklaşık yarısı, Türkiye’den daha iyi durumda.



3- Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2017 basın özgürlüğü raporunda Türkiye, 188 ülke arasında en diplerde 155. sırada.



4- En çok gazetecinin hapiste olduğu ülkeler arasında ise, Türkiye açık ara birinci.



5- OECD üyesi 38 ülkenin değerlendirildiği yıllık eğitim endeksinde Türkiye sondan üçüncü.



6- ODTÜ bünyesinde yer alan URAP araştırma laboratuvarının, dünyanın en iyi üniversiteleri raporunda, ilk 500’e girebilen Türk üniversitesi yok.



7- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişmişlik Endeksi 2017 sıralamasında Türkiye, 188 ülke arasında 71. sırada ancak yer buluyor.



8- Çocuk İstismarcılığıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği’ne göre, Türkiye çocuk istismarcılığında dünya üçüncüsü.



9- Bilim ve matematik alanında Uluslararası PISA’nın test sonuçları, Türkiye’yi 72 ülke arasında 50. sırada gösteriyor.



10- Uluslararası sendikaların raporları, iş kazaları konusunda Türkiye’yi, El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya üçüncülüğüne koyuyor.



11- UNICEF’in çocuklara sağlanan refah koşulları raporunda, Türkiye, 41 ülke arasında 36’ıncılıkla en sonlarda.



Bu dünya manzarasında, Türkiye, yukarda olması gereken alanlarda diplerde, sonlarda olması gereken hâllerde zirvede yer alıyor.



Yukarıda sıralanan verilere bakıldığında Türkiye, bırakın coşmayı, uçmayı, meydan okumayı, kıskanılmayı, tipik bir üçüncü dünya ülkesinin özelliklerini taşıyor.



Önümüzde gurur duyulacak değil, utanılacak bir tablo duruyor.

Bu makale, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'te yayınlanmıştır