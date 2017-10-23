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Ahmet Sever

ahmetsever4242@gmail.com

23 Ekim 2017

Mahalle ağzı, siyaset ve diplomasinin dili oldu

Maalesef, mahalle ağzı siyasetin ve diplomasinin dili oldu..

Geçen 7 temmuzda G-20 zirvesine katılmak için Almanya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bu ülkedeki Türklere yönelik yayın yapan “Şeker Radyo”nun muhabiri şöyle bir soru sormuştu:

“Sizin için kaytardı diyorlar, siz ne diyorsunuz?”

Bu soru karşısında şaşıran ve bir süre suskun kalan Erdoğan, muhabire üslup dersi vermişti:

“Bir kere dili iyi kullanacaksın. Argo bir kelimeyi burada bu şekilde kullanmak size yakışıyor mu?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuna kadar haklı. Bir gazeteci, sadece Cumhurbaşkanlarına değil, hiç kimseye bu şekilde soru soramaz...

Peki, o gazetecinin diline dikkat etmesi gerekiyor da, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devleti yönetenler çok mu düzgün konuşuyor?

“Eyyy...” diye başlayan meydan okumalar...

Vatandaşı “Ananı da al git buradan” şeklinde azarlamalar...

“Sen kimsin ya!” diye aşağılamalar...

“Haddini bil!”

“Ayyaş”

“Çapulcu”

“Sen ne lalesisin bilmiyorum ama...”

“Bu da ABD ve Avrupa’ya kapak olsun”

“Ha şu Meral Kılıçdaroğlu mu?”

“Almanya’nın yaptığı şerefsizlik”...

diye ayar vermeler, hakaretler...

Maalesef, mahalle ağzı siyasetin ve diplomasinin dili oldu...

Mahalle de bundan cesaret ve güç aldı...

Yandaş medyada, sosyal medyada, sığlık, şiddet, hakaret, farklı görüşlere hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük, öfke, tehdit içerikli dil ve tavır egemen oldu...

Seviye, derinlik, hoşgörü, “Ben bu anlayışla baş edemem” diyerek kenara çekildi...

Meydan onlara kaldı...

Ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’daki göçmen Türk gazetecisine?

“Bir kere dili iyi kullanacaksın. Argo bir kelimeyi burada bu şekilde kullanmak size yakışıyor mu?”

Haklısınız hiç yakışmıyor...

Peki, size yakışıyor mu?

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