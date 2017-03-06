Zülfü Livaneli: Almanya ve Türkiye arasında korkunç şeyler yaşanıyor ancak...

Almanya'da 22'nci Türkiye-Almanya Film Festivali açılış galası sonrası Zülfü Livaneli sevenleriyle buluştu. Alman Yeşiller Partisi Başkanı Claudia Roth’un da eşlik ettiği Livaneli, iki ülke arasında süren krize ilişkin şunları söyledi: "Aslında korkunç şeyler yaşanıyor görüyoruz. Bunun şöyle bir ayrıntısı var. Claudia benim çok yakınım, çok yakın dostumuz. Türkiye’yi çok seven bir insan olduğunu, Türkiye’de insan haklarının yerleşmesi için samimi olarak yürekten çok uğraştığının tanığıyız, biliyoruz. Belki bizim ülkemizdeki birçok kişiden daha çok seviyordur bizi, onu da biliyorum. Şimdi aslında işimiz gerginlik olan yerlerde bu gerginlikleri çözmek, artırmak değil.. Türkiye ile Almanya arasındaki bugünkü kriz de mutlaka çözülecektir. Bunu biliyorum daha önce de boykotlar oldu, çeşitli böyle basının kışkırtmaları oldu Almanya’ya karşı.. İki ülkede de çeşitli olaylar oldu ama bu da mutlaka geçecektir çünkü biz bunu biliyoruz ki burada Claudia Roth gibi dostlarımız var bizim bu ülkede ve biz bu dostlarımıza çok değer veriyoruz."