T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zülfü Livaneli: Almanya ve Türkiye arasında korkunç şeyler yaşanıyor ancak...

06 Mart 2017 20:56

Almanya'da 22'nci Türkiye-Almanya Film Festivali açılış galası sonrası Zülfü Livaneli sevenleriyle buluştu. Alman Yeşiller Partisi Başkanı Claudia Roth’un da eşlik ettiği Livaneli, iki ülke arasında süren krize ilişkin şunları söyledi: "Aslında korkunç şeyler yaşanıyor görüyoruz. Bunun şöyle bir ayrıntısı var. Claudia benim çok yakınım, çok yakın dostumuz. Türkiye’yi çok seven bir insan olduğunu, Türkiye’de insan haklarının yerleşmesi için samimi olarak yürekten çok uğraştığının tanığıyız, biliyoruz. Belki bizim ülkemizdeki birçok kişiden daha çok seviyordur bizi, onu da biliyorum. Şimdi aslında işimiz gerginlik olan yerlerde bu gerginlikleri çözmek, artırmak değil.. Türkiye ile Almanya arasındaki bugünkü kriz de mutlaka çözülecektir. Bunu biliyorum daha önce de boykotlar oldu, çeşitli böyle basının kışkırtmaları oldu Almanya’ya karşı.. İki ülkede de çeşitli olaylar oldu ama bu da mutlaka geçecektir çünkü biz bunu biliyoruz ki burada Claudia Roth gibi dostlarımız var bizim bu ülkede ve biz bu dostlarımıza çok değer veriyoruz."

ETİKETLER

Zülfü LivaneliAlmanyavideoizlekorkunç şeyleryaşanıyor görüyoruzClaudia Roth

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24