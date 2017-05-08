Zülfü Livaneli: 93 yılda 65 hükümet geçmiş; Cumhuriyet hancıdır, iktidarlar yolcu!

Cumhuriyet'in 93. kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Zülfü Livaneli ve tutuklu arkadaşımız Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara'nın konuşmaları ve Şişli Halk Korosu'nun müzik dinletisi ile özgürlükleri kısıtlandığı için aramızda olmayan arkadaşlarımızın burukluğu ile kutlandı. Saat 14.30'da başlayan törende Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Zülfü Livaneli ve tutuklu arkadaşlarımızdan Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara birer konuşma yaptı. İlk konuşmayı Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç konuştu. Cumhuriyet gazetesine yönelik baskılara değinen Erinç, 'Atatürkçüler Cumhuriyet'ten tasfiye ediliyor' iddialarına yanıt verdi. Erinç'in ardından tutuklu arkadaşımız Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara konuştu. "Tutuklu 12 Cumhuriyet çalışanı için acil tahliye istiyoruz" diyen Sinem Kara, 9 aydır hukuksuz şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılan arkadaşlarımızın isimlerini tek tek okudu ve "Onlar, eli sadece kalem tutan aydın insanlar" dedi. Sinem Kara'nın tutuklu arkadaşlarımızın isimlerini okuduğu sırada okurlarımız ve davetliler alkışlarla destek verdi. Zülfü Livaneli ise "Cumhuriyet gazetesinde çalışmasak da hepimiz Cumhuriyet gazeteliyiz. Ben 47 yıl önce adımı ilk defa Cumhuriyet gazetesinde gördüm. O zaman 12 Mart tutuklusu olarak ilk kez haber olmuştum. Bugün de 12 arkadaşımız cezaevinde. Gücü hukuka vermek lazım. Gücü hukuka veremeyince, hukuku iktidara veriyorsunuz. Bizim ülkemizdeki en büyük problem hukuk ve siyaset ilişkisi. Biz 'Arkadaşlarımızı özgür bırakın' derken lütuf istemiyoruz. 'Hukukun gereğini yapın' diyoruz. 'Memleket zulm ile abad olmaz' diye padişahlara hatırlatıldığı gibi bugün de padişahlara çağrıda bulunuyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 65 hükümet geçmiş. Cumhuriyet hancıdır, iktidarlar yolcudur. Hancıya selam olsun diyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Şişli Halk Korosu müzik dinletisi sundu.