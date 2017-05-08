T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zülfü Livaneli: 93 yılda 65 hükümet geçmiş; Cumhuriyet hancıdır, iktidarlar yolcu!

08 Mayıs 2017 17:16

Cumhuriyet'in 93. kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Zülfü Livaneli ve tutuklu arkadaşımız Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara'nın konuşmaları ve Şişli Halk Korosu'nun müzik dinletisi ile özgürlükleri kısıtlandığı için aramızda olmayan arkadaşlarımızın burukluğu ile kutlandı. Saat 14.30'da başlayan törende Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, Zülfü Livaneli ve tutuklu arkadaşlarımızdan Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara birer konuşma yaptı. İlk konuşmayı Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç konuştu. Cumhuriyet gazetesine yönelik baskılara değinen Erinç, 'Atatürkçüler Cumhuriyet'ten tasfiye ediliyor' iddialarına yanıt verdi. Erinç'in ardından tutuklu arkadaşımız Hakan Kara'nın eşi Sinem Kara konuştu. "Tutuklu 12 Cumhuriyet çalışanı için acil tahliye istiyoruz" diyen Sinem Kara, 9 aydır hukuksuz şekilde özgürlüklerinden yoksun bırakılan arkadaşlarımızın isimlerini tek tek okudu ve "Onlar, eli sadece kalem tutan aydın insanlar" dedi. Sinem Kara'nın tutuklu arkadaşlarımızın isimlerini okuduğu sırada okurlarımız ve davetliler alkışlarla destek verdi. Zülfü Livaneli ise "Cumhuriyet gazetesinde çalışmasak da hepimiz Cumhuriyet gazeteliyiz. Ben 47 yıl önce adımı ilk defa Cumhuriyet gazetesinde gördüm. O zaman 12 Mart tutuklusu olarak ilk kez haber olmuştum. Bugün de 12 arkadaşımız cezaevinde. Gücü hukuka vermek lazım. Gücü hukuka veremeyince, hukuku iktidara veriyorsunuz. Bizim ülkemizdeki en büyük problem hukuk ve siyaset ilişkisi. Biz 'Arkadaşlarımızı özgür bırakın' derken lütuf istemiyoruz. 'Hukukun gereğini yapın' diyoruz. 'Memleket zulm ile abad olmaz' diye padişahlara hatırlatıldığı gibi bugün de padişahlara çağrıda bulunuyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana 65 hükümet geçmiş. Cumhuriyet hancıdır, iktidarlar yolcudur. Hancıya selam olsun diyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Şişli Halk Korosu müzik dinletisi sundu.

ETİKETLER

Zülfü LivaneliCumhuriyet gazetesi

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24