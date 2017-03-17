Zuhal Topal: Ben öyle Esra Erol gibi sesimi titretmeyeceğim!

Star TV'de yayınlanan, 'Duymayan Kalmasın' programına katılan evlilik programı sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal, evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik soruları cevaplayan Topal, Esra Erol'un dünkü açıklamalarına da gönderme yaparak, "Sesimi titreterek ben şöyle yaptım ben böyle yaptım demeyeceğim" dedi. Seren Serengil de Esra Erol'un "gideceğim" diye açıklama yapmasına kızarak "Bir insan gidecekse çeker gider şova gerek yok" diye konuştu.