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Zorla evlendirilmek istendi, nikâh salonunda polisi arayarak yardım istedi

30 Haziran 2020 11:16

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikâh töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kızı kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi nikâh Müdürlüğüne getirildi. Ancak Beyazkaya evlenmek istemediği için nikâh salonunda polisi arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi nikâh Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine polis ekipleri nikâh salonuna baskın düzenledi. Polis genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA

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